Sinner verso il verdetto: fissata la data del processo al TAS

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha annunciato la data dell’udienza riguardo la procedura che vede coinvolti Jannik Sinner e la WADA. Le parti verranno ascoltate il 16 e il 17 aprile 2025 presso la sede centrale del TAS a Losanna (Svizzera), non hanno chiesto un’udienza pubblica e quindi si svolgerà a porte chiuse.

Ricordiamo che l’Agenzia Mondiale Antidoping ha presentato ricorso riguardo alla sentenza emessa dall’ITIA, che ha assolto il giocatore per non colpevolezza e assenza di negligenza in merito alla doppia positività al Clostebol riscontrata nel mese di marzo. La WADA non ha accettato la pronuncia del Tribunale indipendente e si è dunque rivolta all’ente con sede in territorio elvetico.

Nei fatti Jannik Sinner giocherà per i prossimi tre mesi con ancora questa spada di Damocle. Il numero 1 del mondo sarà protagonista agli Australian Open (primo Slam della stagione, in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio) e poi parteciperà al torneo ATP 500 di Rotterdam (3-9 febbraio). L’azzurro ha aggiunto al calendario il torneo ATP 500 di Doha (17-22 febbraio) prima dei due appuntamenti sul cemento statunitense: Masters 1000 di Indian Wells (5-16 marzo) e Masters 1000 di Miami (19-30 marzo).

Il nostro portacolori avrebbe dovuto giocare il torneo ATP 500 di Monaco, ma a questo punto potrebbe essere costretto a saltarlo: è in programma dal 14 al 20 aprile, dunque nella stessa settimana dell’udienza al TAS. Bisognerà poi attendere la sentenza, sperando che non venga inflitta una condanna al numero 1 del ranking ATP. Dopo l’appuntamento in tribunale dovremmo rivederlo al Masters 1000 di Madrid e poi agli Internazionali d’Italia, previsti sulla terra rossa di Roma dal 7 al 18 maggio.