NBA, i risultati della notte: Cleveland torna al successo, Boston ko con Houston e New York ne approfitta

Nottata ricca di partite in NBA, che continua la sua marcia verso l’All Star Game. La notizia della notte è il ritorno alla vittoria dei Cleveland Cavaliers, che chiudono la pratica Detroit Pistons in un match senza storia: Darius Garland e Donovan Mitchell combinano 43 punti nel 110-81 finale, con Simone Fontecchio in campo e segnando 4 punti.

Cade invece Boston, che viene sconfitta dagli Houston Rockets in un match di alto livello risolto soltanto a sette decimi dal termine: è Amen Thompson a siglare il canestro della vittoria con un floater da applausi che mette il punto esclamativo ad una partita da 33 punti e 9 rimbalzi, con lui un Dillon Brooks che si tramuta in una vera e propria macchina da tre punti chiudendo a quota 36 e con 10/15 dall’arco.

Per i campioni in carica si riduce il margine con i New York Knicks, che ora sono solo a un successo di margine dopo aver spazzato via i Memphis Grizzlies per 143-106 con i 28 di Mikal Bridges, i 23 di Karl-Anthony Towns e i 20 di Brunson, mentre Ja Morant e compagni perdono così contatto da Houston per la seconda piazza dopo una partita in cui on ha funzionato praticamente niente.

Quarta vittoria in fila per i Los Angeles Lakers, che dopo un primo parziale dominante chiudono la pratica Charlotte Hornets; Anthony Davis fa quello che vuole in pitturato con una prova da 42 punti e 23 rimbalzi, preoccupazione per Lamelo Ball che si infortuna alla caviglia. Ko invece Denver, che subisce la seconda sconfitta in fila contro i Chicago Bulls che hanno una gran serata al tiro da tre, 24/53 con 21 di LaVine e 20+10 di Nikola Vucevic, non basta la solita tripla doppia di Nikola Jokic (33 punti, 12 rimbalzi e 14 assist), la sesta nelle ultime sette partite.

Si rilanciano anche Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings nella lotta al play in: texani che si fanno trascinare dalle triple di Klay Thompson per rifilare agli Washington Wizards la quattordicesima sconfitta consecutiva, mentre un gran primo tempo difensivo permette ad Edwards e compagni di proteggere il 100-92 contro Atlanta, ko nonostante i 35 punti di De’Andre Hunter (massimo in carriera). Kings che tornano invece al successo con Brooklyn (ottava sconfitta in fila), con la tripla doppia di Domantas Sabonis: 21 punti, 22 rimbalzi e 10 assist per lui.

Vittoria netta anche per i Milwaukee Bucks, che si fanno trascinare dal dinamico duo Antetokounmpo-Lillard: 70 punti insieme, 35 a testa, e Utah Jazz che cadono in casa per 110-125. Vittoria col brivido invece per Phoenix, che rimette in discussione la sfida con i Los Angeles Clippers nell’ultimo minuto ma i liberi di Beal ed Allen rimettono le cose a posto per il 111-109 finale, il migliore è Devin Booker con 26 punti a cui aggiunge 8 assist e 7 rimbalzi.

NBA, I RISULTATI DEL 28 GENNAIO

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers 107-112

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 110-91

New York Knicks-Memphis Grizzlies 143-106

Boston Celtics-Houston Rockets 112-114

Miami Heat-Orlando Magic 125-119

Brooklyn Nets-Sacramento Kings 96-110

Toronto Raptors-New Otreans Pelicans 113-104

Chicago Bulls-Denver Nuggets 129-121

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 100-92

Dallas Mavericks-Washington Wizards 130-108

Utah Jazz-Milwaukee Bucks 110-125

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 111-109