NBA, i risultati della notte (9 gennaio): 17 punti di Fontecchio nel successo dei Pistons. Vittorie di Cavs, Nuggets e Bucks

Un’altra grande notte quella completata da poco in NBA per la regular season 2024-2025, dove è sceso in campo anche il nostro Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto negli Stati Uniti.

Vittoria casalinga dei Philadelphia 76ers (15-20) sui Washington Wizards (6-29) per 109-103 con 29 punti di Tyrese Maxey e 21 punti di Guershon Yabusele, con 26 punti di Jared Butler per gli ospiti partendo dalla panchina. Vincono di fronte al proprio pubblico anche gli Indiana Pacers (20-18) contro i Chicago Bulls (17-20) per 129-113: 26 punti di Pascal Siakam e doppia doppia di Tyrese Haliburton con 16 punti e 13 assist per i padroni di casa, con 31 punti di Zach LaVine tra le fila degli ospiti. I Cleveland Cavaliers (32-4) piegano la resistenza degli Oklahoma City Thunder (30-6) per 129-122 nella sfida di cartello: Jarrett Allen trascina la franchigia dell’Ohio con la doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi, al pari di Evan Mobley (21-10 nelle medesime voci statistiche), con 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 25 punti di Jalen Williams che non bastano ai Thunder ad evitare il ko. Blitz dei Detroit Pistons (19-18) sui Brooklyn Nets (13-24) col punteggio di 98-113 grazie ai 23 punti di Malik Beasley e ai 17 punti in quasi 24’ subentrando a partita in corso del nostro Simone Fontecchio, con 20 punti di Noah Clowney tra i Nets con un roster a disposizione di solo otto giocatori a causa di diversi infortuni.

I New York Knicks (25-13) esultano al Madison Square Garden per il successo contro i Toronto Raptors (8-29) per 112-98 grazie ai 27 punti di Og Anunoby e alla doppia doppia di Karl-Anthony Towns (27 punti e 13 rimbalzi) – 21 pinti e 11 rimbalzi di Josh Hart, con Immanuel Quickley miglior realizzatore dei canadesi (22 punti). Affermazione fuori casa dei Portland Trail Blazers (13-23) sui New Orleans Pelicans (7-31) per 100-119 con 26 punti di Deni Avdija e 21 di Shaedon Sharpe, con 23 punti di CJ McCollum tra i Pelicans. I Denver Nuggets (21-15) prevalgono sui Los Angeles Clippers (20-17) per 126-103: Jamal Murray sfiora la doppia doppia con 21 punti e 9 assist, con 19 punti di Michael Porter Jr – 30 punti di Norman Powell top scorer per i californiani. Nel match che chiudeva la notte NBA i Milwaukee Bucks (19-16) battono i San Antonio Spurs (18-19) per 121-105 grazie alla tripla doppia accarezzata da Giannis Antetokoumpo (25 punti, 16 rimbalzi e 8 assist) e i 26 punti di Damian Lillard – 22 punti per Brook Lopez, con 24 punti e 11 rimbalzi di Keldon Johnson tra gli Spurs.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

