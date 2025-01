NBA, i risultati della notte (7 gennaio): DeRozan trascina i Kings dopo due overtime, vincono Bucks e i Pistons di un bel Fontecchio

Nove sono le partite andate in scena nella notte NBA, che è stata fondamentalmente a misura sia di star che di partite molto lottate, compresa una delle più incerte di tutta la regular season (il che è molto, considerate le centinaia e centinaia di partite che vi si giocano). Entriamo nel merito.

Il confronto in questione è quello tra Sacramento Kings (18-19) e Miami Heat (17-17): servono due overtime ai primi per liberarsi dei secondi, ancora nel pieno del caso legato a Jimmy Butler. Triple doppie reciproche per Domantas Sabonis (21-18-11) e Jaime Jaquez Jr. (16-12-10), ma il decisivo è DeMar DeRozan con i suoi 30 punti a cancellare le speranze dei 26 di Tyler Herro.

I Phoenix Suns (16-18) fermano il recupero dei Philadelphia 76ers (14-20) e vincono per 99-109 sia con i 23 punti di Kevin Durant che con i 25 di un Bradley Beal in versione partente dalla panchina. Dall’altra parte non bastano, tra le tre doppie doppie, i 31 con 10 assist di Tyrese Maxey. Bene anche i Detroit Pistons (18-18), che superano nel finale i Portland Trail Blazers (12-23) per 118-115. Contano i 32 di Cade Cunningham e i 26 di Tim Hardaway Jr., ma contano anche i 10 con 6 rimbalzi dalla panchina di un utilissimo Simone Fontecchio. Per i Blazers 36 di Anfernee Simons.

Non si fanno troppi problemi i Milwaukee Bucks (18-16) ad andare in Canada e battere i Toronto Raptors (8-28) per 104-128, in virtù tanto della tripla doppia da 11, 12 e 13 di Giannis Antetokounmpo quanto dei 25 di Damian Lillard e di una panchina ad alti ritmi. Per i Raptors 25 di RJ Barrett. Gli Orlando Magic (22-16) superano al Madison Square Garden i New York Knicks (24-13) per 94-103, e sono importanti i 24 di Cole Anthony e i 19 dalla panchina di Wendell Carter Jr.; per i Knicks 24 a testa di Mikal Bridges e Jalen Brunson.

Gli Indiana Pacers (19-18) non si fanno troppi problemi a superare abbastanza largamente i Brooklyn Nets (13-23) per 99-113. Da rimarcare i 20 di Bennedict Mathurin e ancor più i 23 di Tyrese Haliburton; per i Nets 16 e 13 rimbalzi dalla panchina di Day’ron Sharpe. Si decide negli ultimi istanti il 108-106 dei Minnesota Timberwolves (18-17) sui Los Angeles Clippers (20-16), ed è anche un po’ un rimpianto per i losangelini, spesso avanti nella prima metà di gara. 37 i punti di Anthony Edwards per i padroni di casa, per gli ospiti invece 25 di Norman Powell e 22 di James Harden.

Netto il 119-104 dei Memphis Grizzlies (24-13) sui Dallas Mavericks (20-16): Jaren Jackson Jr. non sente ragioni e scrive 35 punti e 13 rimbalzi sul tabellino, mentre dall’altra parte non emerge realmente nessuno e il top scorer è PJ Washington con 17 punti e 10 rimbalzi. Infine, i Chicago Bulls (17-19) superano i San Antonio Spurs (18-18) per 114-110 con 35 e 10 rimbalzi di Zach LaVine, mentre dall’altra parte Victor Wembanyama ne mette a segno 23 e 14.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns 99-109

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers 118-115

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 104-128

New York Knicks-Orlando Magic 94-103

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 99-113

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 108-106

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks 119-104

Chicago Bulls-San Antonio Spurs 114-110

Sacramento Kings-Miami Heat 123-118 d2ts