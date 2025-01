NBA, i risultati della notte (30 gennaio): Golden State sorprende Oklahoma City, bene Cleveland e Boston a est

Altra nottata intensa in NBA con undici partite giocate. I Cleveland Cavaliers si risvegliano dal torpore e ottengono il secondo successo in fila dimenticando la striscia di tre ko, rifilando venti punti a domicilio ai Miami Heat, la franchigia dell’Ohio tiene le redini del match sin dall’inizio trascinata dai 20 punti e 7 assist di Ty Jerome. Risponde Boston, che ottiene una comoda vittoria su Chicago: partita mai in discussione grazie ai 34 punti di Kristaps Porzingis, di cui 26 solo nel primo tempo.

A ovest invece cadono gli Oklahoma City Thunder: grazie ad un secondo tempo di lusso, i Golden State Warriors si prendono uno degli scalpi più prestigiosi della lega ridando vita alla propria stagione. Ce ne sono 27 per Andrew Wiggins, mentre torna a brillare anche Steph Curry con 21 punti e 5/10 da tre, mentre per OKC non bastano i 52 punti di Shai Gilgeous-Alexander, a due lunghezze dal career high.

Kawhi Leonard dà un dispiacere bello grande ai San Antonio Spurs, la squadra che lo portò alla ribalta: vittoria esterna per i Los Angeles Clippers con i 27 punti del numero 2, imitato da Norman Powell in una serata in cui la squadra californiana ha tirato con il 50% da tre punti. Wembanyama in sofferenza con Zubac (21+22), ma chiude in doppia doppia con 23 punti e 12 rimbalzi.

Quarta vittoria in fila invece per Minnesota, che torna a far zoppicare Phoenix: fra un po’ di nervosismo, con un accenno di rissa tra Devin Booker e Jaden McDaniels con l’espulsione di quest’ultimo, si esalta Anthony Edwards con 33 punti, 7 rimbalzi, 5 assist, 4 stoppate e 2 palle rubate, assieme a lui un positivo Julius Randle da 28 punti, a Phoenix non bastano i soliti Durant e Booker.

Successo importante anche per Dallas, che è straripante in attacco nel secondo tempo (80 punti segnati) e batte di misura i New Orleans Mavericks, con Kyrie Irving e P.J. Washington a fare i trascinatori con 25 punti a testa e tirando con il 46,5% da tre punti. Successo convincente, il quarto consecutivo, per Philadelphia che batte Sacramento con un’altra prestazione monstre di Tyrese Maxey da 30 punti e 8 assist, mentre i New York Knicks superano i Denver Nuggets con i 30 punti e 15 assist di Jalen Brunson. Cade invece Detroit, che viene nettamente battuta da Indiama133-119 con 37 punti di Pascal Siakam: per Simone Fontecchio 6 punti, 4 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e 1 stoppata in 16 minuti.

NBA, I RISULTATI DEL 30 GENNAIO

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets 83-104

Indiana Pacers-Detroit Pistons 133-119

Washington Wizards-Toronto Raptors 82-106

Miami Heat-Cleveland Cavaliers 106-126

Philadelphia 76ers-Sacrameno Kings 117-104

Boston Celtics-Chicago Bulls 122-100

New York Knicks-Denver Nuggets 122-112

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers 116-128

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 136-137

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves 113-121

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 116-109