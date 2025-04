NBA, i risultati della notte (17 aprile): Miami e Dallas vincono nel play-in e restano in corsa

Seconda notte di play-in NBA, dopo che Golden State Warriors e Orlando Magic avevano già staccato il biglietto per i playoff 24 ore fa. A questo giro, invece, sono scese in campo le none e decime classificate delle due conference e in palio un posto nell’ultima doppia sfida che varrà i playoff contro Atlanta Hawks e Memphis Grizzlies, uscite sconfitte ieri. I confronti di oggi erano dunque le prime sfide di stagione da dentro o fuori, con chi ha perso che ha detto addio ai sogni playoff.

Colpaccio dei Miami Heat che battono in trasferta i Chicago Bulls e conquistano un posto negli spareggi dei play-in. Finisce 90-109 per Miami e finisce con una grandissima delusione la bella stagione di Chicago, che nel momento clou non entra mai in partita. Dominano gli Heat fin dalla palla a due, toccano il +25 poco prima dell’intervallo e, di fatto, non alzano mai il piede dall’acceleratore, sospinti da un Tyler Herro da 38 punti, ma anche un Bam Adebayo da 15 punti e 12 rimbalzi, mentre sfiora la doppia doppia anche Davion Mitchell con 15 punti e 9 assist. A Chicago non bastano i 25 punti di Josh Giddey.

Vittoria esterna anche per i Dallas Mavericks, che superano i Sacramento Kings e vedono la loro stagione allungarsi ancora almeno di un match. Finisce 106-120 per Dallas e finisce dopo un match che ha vissuto poco più di un quarto di equilibrio. A inizio secondo quarto, infatti, i Mavs hanno cambiato ritmo e hanno ridato un senso a questa stagione scappando via e battendo nettamente Sacramento. Non bastano a Sacramento i 33 punti di DeMar DeRozan per non chiudere qui l’anno, mentre per Dallas spiccano i 27 punti di Anthony Davis.

Sono, dunque, i Miami Heat e i Dallas Mavericks ad aver staccato il biglietto per l’ultimo spareggio dei play-in che varranno gli ultimi due posti ai playoff. A sfidarsi saranno, quindi, Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks a ovest e Atlanta Hawks e Miami Heat a est. Le due vincenti avranno vita dura nei playoff, trovandosi la rispettiva prima testa di serie come avversaria, cioè Oklahoma City Thunder a ovest e Cleveland Cavaliers a est.