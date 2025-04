NBA, i risultati della notte (16 aprile): Warriors e Magic vincono nel play-in e vanno ai playoff

Stanotte sono cominciati i play-in NBA, quelli dai quali parte una corsa di due mesi buoni che ha come destinazione finale l’anello. Di scena le sfide tra settime e ottave delle due conference; questa notte, invece, si affronteranno none e decime. I confronti di oggi sono delle prime chance, nel senso che chi li perde avrà una seconda occasione.

A Est, gli Orlando Magic travolgono gli Atlanta Hawks per 120-95, dominando dal primo all’ultimo minuto e trovando in Cole Anthony una gran risorsa dalla panchina con 26 punti; 19 quelli di Wendell Carter Jr. e 17 (con 9 rimbalzi e 7 assist) quelli di Paolo Banchero. Per gli Hawks c’è davvero poco oltre ai 28 di Trae Young (espulso per alterco con gli arbitri nel finale di gara) e ai 15 di Georges Niang. Per i Magic adesso c’è la sfida monstre ai Boston Celtics.

Molto maggiori le emozioni che vedono i Golden State Warriors superare per 121-116 i Memphis Grizzlies. Succede un po’ di tutto: Jimmy Butler è il trascinatore per larga parte del tempo con 38 punti, Steph Curry vola nel finale con 37 di cui 16 nell’ultimo quarto (dopo la rimonta Grizzlies dal -20), ma alla fine dei conti decide una rimessa mal gestita da Santi Aldama a pochi secondi dal termine, dopo che aveva messo 14 punti. E dire che Ja Morant, nonostante una caduta con potenziale infortunio alla caviglia, resiste scrivendo 22 sul tabellino; 30 i punti di Desmond Bane, 14 con 17 rimbalzi per Zach Edey. Golden State se la giocherà ora con gli Houston Rockets.

Per quanto riguarda invece le due squadre perdenti, i Grizzlies se la vedranno con la vincente di Sacramento Kings-Dallas Mavericks, mentre per gli Hawks arriverà il confronto con Chicago Bulls oppure Miami Heat. La vincente del secondo turno di play-in sfiderà la rispettiva prima testa di serie (Oklahoma City Thunder a ovest, Cleveland Cavaliers a est).