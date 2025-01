NBA, i risultati della notte (29 Gennaio). Philadelphia supera i Lakers, vittorie di Houston e Golden State

Sono quattro le partite della notte NBA. Terza vittoria consecutiva dei Philadelphia 76ers, che provano a rilanciare una loro candidatura almeno per un posto nel Play-In. Senza ancora Joel Embiid da tempo e con l’aggiunta dell’assenza di Paul George, ci pensa Tyrese Maxey a trascinare Phila alla netta vittoria contro i Los Angeles Lakers per 118-104. La stella dei Sixers mette a referto 43 punti, venendo supportato da un ottimo Kelly Oubre Jr. da 20 punti e 8 rimbalzi. I Lakers perdono Anthony Davis dopo il primo quarto per un problema addominale e non basta un LeBron James da 31 punti, 9 assist e 8 rimbalzi.

Atlanta e Houston hanno recuperato la partita spostata per la tormenta di neve e ghiaccio che aveva colpito la città della Georgia. I Rockets piazzano il colpo in trasferta, vincendo contro gli Hawks per 100-96, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva, che va a consolidare il secondo posto nella Western Conference. Jalen Green è il migliore di Houston con 25 punti, mentre per Atlanta, al sesto ko di fila, ci sono 21 punti e 9 assist di Trae Young.

Senza Steph Curry, i Golden State Warriors si aggrappano a Dennis Schröder. Il tedesco è il protagonista principale nella vittoria della squadra di Steve Kerr in casa contro gli Utah Jazz per 114-103. Schröder segna 23 punti e dalla panchina ci sono anche i 20 Brandin Podziemski. A Utah non bastano i 30 punti di Collin Sexton.

Tonfo abbastanza sorprendente per i Milwaukee Bucks, che vivono una bruttissima serata in casa di Portland. I Blazers si impongono 125-112 in un match in cui Milwaukee gioca solo il primo quarto praticamente. Portland trascinata dall’israeliano Deni Avdija, che sfiora la doppia doppia con 30 punti e 9 rimbalzi. Doppia doppia invece centrata da Deandre Ayton, che chiude con 21 punti e 14 rimbalzi. Ai Bucks non basta un Giannis Antetokounmpo da 39 punti e 12 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2025 (29 GENNAIO)

Atlanta Hawks – Houston Rockets 96-100

Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 118-104

Golden State Warriors – Utah Jazz 114-103

Portland Trail Blazers – Milwaukee Bucks 125-112