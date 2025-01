NBA, i risultati della notte (24 gennaio): Wembanyama trascina gli Spurs nella ‘sua’ Parigi

Nove sono le partite di questa notte per la regular season 2024-2025 della NBA, compresa la sfida disputata a Parigi nella serata europea di ieri giovedì 23 gennaio tra i San Antonio Spurs dell’idolo di casa Victor Wembanyama e gli Indiana Pacers: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto.

Nel NBA Paris Game i San Antonio Spurs (20-22) battono gli Indiana Pacers (24-20) per 110-140 con 30 punti e 11 rimbalzi di Victor Wembanyama e 25 punti di Devin Vassell – 20 punti per Harrison Barnes, con Bennedict Mathurin miglior realizzatore dei Pacers con 24 punti. Spostandoci invece oltreoceano e nella notte italiana, i Portland Trail Blazers (16-28) sorprendono a domicilio gli Orlando Magic (23-23) per 79-101 grazie ai 21 punti di Anfernee Simons e ai 16 di Toumani Camara – per la franchigia della Florida 20 punti di Franz Wagner. Fanno saltare il fattore campo anche i Toronto Raptors (12-32) che espugnano Atlanta prevalendo sugli Hawks (22-22) col punteggio di 119-122: Scottie Barnes trascina i suoi con 25 punti al pari di Bruce Brown che mette a referto 18 punti entrando dalla panchina, mentre per i padroni di casa 18 punti 13 assist di Trae Young e 23 punti di Bogdan Bogdanovic non bastano ad evitare il ko.

Vittoria esterna anche per i Dallas Mavericks (24-21) sugli Oklahoma City Thunder (36-8) per 115-121 con 28 punti di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia di P.J. Washington (22 punti e 19 rimbalzi), con 24 punti di Kyrie Irving – 33 punti di Jalen Williams e 31 di Shai Gilgeous-Alexander non riescono a ribaltare l’inerzia del match. Affermazione casalinga per i Milwaukee Bucks (25-17) contro i Miami Heat (21-22) per 125-96 con 25 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokoumpo insieme ai 29 punti e 11 assist di Damian Lillard – 22 punti e 10 rimbalzi per Kel’El Ware tra gli Heat. Rispettano il fattore campo i Denver Nuggets (28-16) che piegano la resistenza dei Sacramento Kings (23-21) col punteggio di 132-123: ennesima tripla doppia stagionale di Nikola Jokic (35 punti, 22 rimbalzi e 17 assist) e 21 punti di Christian Braun, con 24 punti di DeMar DeRozan e la tripla doppia sfiorata da Domantas Sabonis (23 punti, 19 rimbalzi e 8 assist) per i californiani.

I Los Angeles Lakers (24-18) si aggiudicano il ‘grande classico’ contro i Boston Celtics (31-14) per 117-96 con 24 punti di Anthony Davis e la doppia doppia di un sempre efficace LeBron James (20 punti e 14 assist), con 23 punti di Austin Reaves – 22 punti di Kristaps Porzingis e 17 punti di Jaylen Brown per i campioni in carica. Esultano di fronte al pubblico amico i Golden State Warriors (22-22) per il successo sui Chicago Bulls (19-26) per 131-106: decisivo Steph Curry con 21 punti al pari di Andrew Wiggins con 17 punti, mentre per gli ospiti il top scorer è Zach LaVine con 21 punti. Nella partita che completava il programma i Los Angeles Clippers (25-19) vincono sui Washington Wizards (6-37) per 110-93: James Harden piazza una tripla doppia da 17 punti, 12 rimbalzi e 13 assist, con 22 punti di Norman Powell – per i Wizards 24 punti di Jordan Poole e doppia doppia di Alex Sarr.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-San Antonio Spurs 110-140 (giocata il 23 gennaio)

Orlando Magic-Portland Trail Blazers 79-101

Atlanta Hawks-Toronto Raptors 119-122

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 115-121

Milwaukee Bucks-Miami Heat 125-96

Denver Nuggets-Sacramento Kings 132-123

Los Angeles Lakers-Boston Celtics 117-96

Golden State Warriors-Chicago Bulls 131-106

Los Angeles Clippers-Washington Wizards 110-93