NBA, i risultati della notte (23 gennaio): Gilgeous-Alexander da leggenda per OKC, Houston batte Cleveland, Boston supera i Clippers all’overtime

Nottata NBA da tanti scontri diretti, quella appena passata. Che però ha perso un pezzo per strada, visto il rinvio della sfida tra New Orleans Pelicans e Milwaukee Bucks a causa di una tempesta di neve sulla città della Louisiana che ha precluso la disputa della partita e anche la partenza di Antetokounmpo e compagni verso altri lidi, mettendo a rischio anche altre partite.

Ma andiamo sulle gare disputate. Prestazione da leggenda per Shai Gilgeous-Alexander nel successo degli Oklahoma City Thunder, sempre più primi a ovest, sugli Utah Jazz: sono 54 per la guardia canadese, career high, che diventa il primo per la franchigia a metterne almeno 50 dai tempi di Russell Westbrook in formato MVP della Lega.

Torna invece al successo Houston, che si prende lo scalpo di Cleveland, la squadra migliore della lega, in un finale punto a punto. Sengun è glaciale dalla lunetta, Garland fa invece 1/3 costringendo Mitchell al tiro della disperazione che non entra, la franchigia del Texas festeggia per 109-108 con i 26 di VanVleet e le doppie doppie di Amen Thompson (16+16) e di Sengun (18-+11).

Ringrazia così Boston, che si avvicina leggermente ai Cavs con il colpo fuori casa sui Los Angeles Clippers: ci vuole un supplementare e la coppia Brown-Tatum tirata a lucido, 49 punti in due, oltre ai 20 di Derrick White per superare i californiani, anche oggi senza Kawhi Leonard. Quarta vittoria in fila per i Memphis Grizzlies, che rimangono al terzo posto a ovest superando di slancio gli Charlotte Hornets toccando anche il +30 nel finale di primo tempo, giornata in ufficio per Ja Morant con 16 e 13 assist, il migliore è Desmond Bane a quota 24.

Altra squadra che prosegue nella sua striscia vincente è Sacramento, che risale al settimo posto a ovest con il terzo successo consecutivo. Sono i Golden State Warriors a cadere, con uno Steph Curry che tira insolitamente poco più che male da tre (16 e 12 assist ma 1/4 dall’arco), con il duo DeRozan-Sabonis a dominare senza mezzi termini la sfida. In questo modo si mettono dietro i Dallas Mavericks, ko in volata con i Minnesota Timberwolves trascinati da Jaden McDaniels (27 per lui), ai texani a nulla valgono i 30 di PJ Washington e i 36 e 12 assist di Kyrie Irving, con Luka Doncidc ancora assente.

Esultano anche i Phoenix Suns, che gestiscono i Brooklyn Nets con due ottimi quarti di apertura e chiusura, 84-108 il finale e il solito dinamico duo Durant-Booker sugli scudi che segna più della metà del fatturato di squadra (56 punti totali). Bene anche Detroit, che fa il colpo fuori casa con Atlanta per 104-114; il migliore è il solito Cade Cunningham con 29 punti e 11 assist, fa il suo anche Simone Fontecchio con 13 punti in 16′ in uscita dalla panchina.

NBA, I RISULTATI DEL 23 GENNAIO

Brooklyn Nets-Phoenix Suns 84-108

Atlanta Hawks-Detroit Pistons 104-114

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 114-115

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets 132-120

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 123-114

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers 109-108

Sacramento Kings-Golden State Warriors 123-117

Los Angeles Clippers-Boston Celtics 113-117