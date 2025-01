NBA, i risultati della notte (22 Gennaio). Jokic e LeBron in tripla doppia, vincono anche i Knicks

Sono cinque le partite della notte NBA. Nikola Jokic ha messo a referto la sua diciannovesima tripla doppia stagionale nel comodo successo dei suoi Denver Nuggets sui Philadelphia 76ers per 144-109. Il centro serbo ha concluso con 27 punti, 13 rimbalzi e 10 assist in un match che visto i padroni di casa segnare quaranta o più punti sia nel secondo sia nel terzo quarto. Philadelphia. una delle più grandi delusioni della stagione, è alla settima sconfitta consecutiva, con la società che potrebbe anche decidere di ricostruire tutto in chiave futura.

Tripla doppia per Jokic e tripla doppia anche per un immortale LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers firma 21 punti, 13 assist e 10 rimbalzi nella netta vittoria contro gli Washinton Wizards per 111-88. Oltre alla grande prestazione di LeBron c’è anche quella di Anthony Davis, che mette a referto 29 punti e 16 rimbalzi.

Nella sempre sentita rivalità tra New York e Brooklyn, sono i Knicks a spuntarla contro i Nets per 99-95. Partita a basso punteggio e che si è decisa nel finale, con i padroni di casa che hanno anche avuto il tiro del sorpasso con Cam Johnson. Decisivo per New York il rientrante Karl Anthony Towns con 25 punti e 16 rimbalzi, mentre a Brookyln non è bastata la doppia doppia di D’Angelo Russell (23 punti e 10 assist).

Vittoria esterna dei Portland Trail Blazers, che superano i Miami Heat per 116-107 grazie ai 24 punti di Anfernee Simons e alla doppia doppia di Deandre Ayton (22 punti e 15 rimbalzi). Successo anche dei Toronto Raptors contro gli Orlando Magic per 109-93 con 19 punti di RJ Barrett, mentre ad Orlando non basta un Paolo Banchero da 26 punti e 12 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2025 (22 GENNAIO)

Brooklyn Nets – New York Knicks 95-99

Miami Heat – Portland Trail Blazers 107-116

Toronto Raptors – Orlando Magic 109-93

Denver Nuggets – Philadelphia 76ers 144-109

Los Angeles Lakers – Washington Wizards 111-88