NBA, i risultati della notte (12 aprile): i Lakers si prendono il 3°posto, triple doppie di Jokic e Antetokounmpo

Sono quindici le partite di una notte NBA che ha visto scendere in campo tutte le squadre per il loro penultimo impegno stagionale. Continua la lotta per evitare il Play-In nella Western Conference. Chi si mette al sicuro, guadagnando sicuramente la terza posizione sono i Los Angeles Lakers, che spazzano via una Houston con tantissime assenze e già certa del secondo posto. Finisce 140-109 per i Lakers con un Luka Doncic da 39 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, mentre un po’ di preoccupazione c’è per l’infortunio di LeBron James, rimasto in campo per 22 minuti, anche se non sembra essere nulla di grave.

Dietro ai Lakers in classifica ci sono i “cugini” dei Clippers, che ottengono la sesta vittoria consecutiva e soprattutto vincono una partita fondamentale per la loro classifica, visto che sono attualmente quarti. I Clippers si impongono 101-100 in casa di Sacramento, che ha avuto anche il tiro della vittoria con DeMar DeRozan. Los Angeles trascinata dalla tripla doppia di James Harden (23 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e dai 29 punti di Kawhi Leonard.

Quello tra Denver e Memphis era un vero e proprio scontro diretto per accedere direttamente ai playoff. Vincono i Nuggets per 117-109 con un Nikola Jokic sontuoso in tripla doppia da 26 punti, 16 rimbalzi e 12 assist. Appena dietro una vittoria a Clippers e Nuggets ci sono i Minnesota Timberwolves e i Golden State Warriors, che hanno superato rispettivamente i Brooklyn Nets (117-91 con un Gobert da 35 punti e 11 rimbalzi) e Portland Trail Blazers (103-86, 24 punti di Jimmy Butler).

Al primo posto ad Ovest ci sono ormai da tempo gli Oklahoma City Thunder, che hanno passeggiato sugli Utah Jazz per 145-111, lasciando a riposo alcuni titolari nella notte della tripla doppia di Jalen Williams (15 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e dei 35 punti di Aaron Wiggins.

Passando alla Eastern Conference, i Cleveland Cavaliers, già certi del primo posto da tempo, confermano la loro imbattibilità stagionale contro i New York Knicks, vincendo 108-102 con un Darius Garland da 26 punti e 13 rimbalzi. Vincono anche i Boston Celtics nettamente sugli Charlotte Hornets per 130-94 con 22 punti dalla panchina di Payton Pritchard.

Importante vittoria dei Milwaukee Bucks, che si prendono il quinto posto matematicamente, superando i Detroit Piston per 125-119 con l’ennesima tripla doppia della serata, questa volta firmata da Giannis Antetokoumpo (32 punti, 15 assist e 11 rimbalzi). Bel successo degli Orlando Magic sugli Indiana Pacers per 129-115 (25 punti di Trevelin Queen), mentre gli Atlanta Hawks si garantiscono l’ottava posizione con la vittoria sui Philadelphia 76ers (124-110, 36 punti e 11 assist per Trae Young).

RISULTATI NBA 2025 (12 APRILE)

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 119-125

Indiana Pacers – Orlando Magic 115-129

Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks 110-124

Boston Celtics – Charlotte Hornets 130-94

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 102-108

Chicago Bulls – Washington Wizards 119-89

New Orleans Pelicans – Miami Heat 104-153

Dallas Mavericks – Toronto Raptors 124-102

Denver Nuggets – Memphis Grizzlies 117-109

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 117-91

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 111-145

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 117-98

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 86-103

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 100-101

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 140-109