NBA, i risultati della notte (18 gennaio): Tatum spinge Boston, si fermano Knicks e Thunder. Jokic, altra tripla doppia

Nuova nottata NBA con tanta carne al fuoco, che ha visto tra i protagonisti anche i Boston Celtics. I campioni in carica tornano al successo dopo lo scivolone con Toronto, vincendo comodamente contro gli Orlando Magic con un ottimo Jayson Tatum da 30 punti e 6 rimbalzi coadiuvato da un buon Kristaps Porzingis da 23 punti.

A est si ferma però la corsa dei New York Knicks, che incappano nella sesta sconfitta nelle ultime nove partite contro i Minnesota Timberwolves senza Karl-Anthony Towns, l’ex di giornata. Minnie fugge nell’ultimo parziale con un grande Anthony Edwards da 36 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Sempre dallo stesso versante, terza vittoria in fila per Milwaukee che vede Giannis Antetokounmoo dominare contro Toronto: 35 punti e 13 assist per il 130-112 finale.

A ovest sconfitta per gli Oklahoma City Thunder che senza Shai Gilgeous Alexander (lasciato a riposo) cadono contro i Dallas Mavericks, che si impongono 106-98. Kyrie Irving fa il leader con 25 punti e 5 assist sospinto anche dalla buona prestazione dalla panchina di Naji Marshall da 14 e 10 rimbalzi. Terzo posto sempre più concreto invece per i Memphis Grizzlies, che con un secondo tempo da applausi danno una bella lezione ai San Antonio Spurs di Victor Wembanyama (19, 12 e 6 rimbalzi): senza Ja Morant, Desmond Bane mette su una prestazione da leader da 22 punti e 14 assist, il migliore è Santi Aldama con 29 punti e 8 rimbalzi.

Dietro i Grizzlies ci sono i Denver Nuggets, che tornano al successo contro i Miami Heat nella riedizione delle Finals 2023: match dominato e chiuso per 113-130, con Nikola Jokic che firma l’ennesima doppia doppia della carriera con 24 punti, 12 rimbalzi e 10 assist con un impressionante 9/12 dal campo. La franchigia della Florida può comunque sorridere per il ritorno in campo di Jimmy Butler dopo la sospensione (18 punti e 3 rimbalzi). Seconda vittoria in fila per i Los Angeles Lakers, che si impongono in volata sui Brooklyn Nets e difendono il sesto posto a ovest, solita gran prestazione di LeBron James con 29 punti, 8 assist e 7 rimbalzi ma è Austin Reaves il protagonista con il career high da 38 punti.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE (18 GENNAIO)

Boston Celtics-Orlando Magic 121-94

New York Knicks-Minnesota Timberwolves 99-116

New Orleans Pelicans-Utah Jazzz 136-123

Chicago Bulls-Charlotte Hornets 123125

Miami Heat-Denver Nuggets 113-133

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 130-112

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 106-98

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 112-140

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets 102-101