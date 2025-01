NBA, i risultati della notte (17 gennaio): OKC si prende la rivincita contro i Cavs, vittorie di Sacramento e Clippers

Emozioni e cinque partite nella notte NBA. L’attesa era tanta per la super sfida gli Oklahoma City Thunder e i Cleveland Cavaliers. Una settimana fa i Cavs si erano imposti, ponendo fine alla striscia di 15 vittorie consecutive dei Thunder. C’era intenzione, quindi, tra le fila di OKC di prendersi una rivincita, dando seguito alle tre affermazioni in serie che hanno preceduto questo confronto.

Al Paycom Center la squadra di Mark Daigneault ha inflitto una dura punizione a Cleveland, con un primo quarto devastante da 32-14, che nei fatti ha messo in discesa l’intero incontro. Un dominio suggellato dal 134-114 finale e da una prestazione straordinaria del canadese Shai Gilgeous-Alexander, con 40 punti a referto oltre a 8 assist, 3 rimbalzi e 2 stoppate.

In doppia cifra anche Luguentz Dort (22 punti), Jalen Williams (19 punti), Isaiah Joe (12 punti), Branden Carlos (11 punti) e Alex Caruso (10 punti). Oklahoma, quindi, a comandare a Ovest con un record di 34 vinte e 6 perse. 85% di vittorie come i Cavaliers a Est, ma chiaramente questo risultato è importante anche dal punto di vista psicologico.

Alla Little Caesars Arena di Detroit, gli Indiana Pacers superano 111-100 i Detroit Pistons. Decisivi Myles Turner e Pascal Siakam, rispettivamente con 28 e 26 punti a referto. Tra le fila di Detroit solo 5 punti in diciassette minuti per Simone Fontecchio, in un match in cui ai padroni di casa non sono bastati i 25 punti di Tim Hardaway Jr.

Ottava sconfitta consecutiva per gli Washington Wizards, che cedono davanti al proprio pubblico per 130-123 contro i Phoenix Suns. Decisivo un Devin Booker da 37 punti, mentre Kevin Durant mette a referto 23 punti. Per Washington il migliore è stato Kyshawn George dalla panchina con 24 punti.

Tutto molto facile per i Los Angeles Clippers, che superano agevolmente i Portland Trail Blazers per 118-89, ottenendo la loro terza vittoria di fila. Norman Powell mette a referto 23 punti e James Harden chiude con 19 punti, mentre tra le fila degli ospiti si salva solo Dalano Banton dalla panchina con 20 punti.

In chiusura il bel successo dei Sacramento Kings contro gli Houston Rockets, che occupano il secondo posto nella Western Conference. Sacramento si conferma una delle formazioni più in forma del momento (ottava vittoria nelle ultime dieci partite), imponendosi con il punteggio di 132-127. DeMar DeRozan è il top scorer dei Kings con 33 punti, ma grande supporto anche da Malik Monk (26 punti e 9 asssit) e Domantas Sabonis (20 punti, 14 rimbalzi e 7 assist). A Houston non bastano i 28 punti di Jalen Green e le doppie doppie di Alperen Sengun (21 punti e 10 rimbalzi) e Amen Thompson (20 punti e 10 rimbalzi).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA (17 GENNAIO)

Detroit Pistons-Indiana Pacers 100-111

Washington Wizards-Phoenix Suns 123-130

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 134-114

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 89-118

Sacramento Kings-Houston Rockets 132-127