NBA, i risultati della notte (16 gennaio): Brunson trascina i Knicks, colpo Raptors sui Celtics. Clippers, +59 sui Nets!

Sono undici le partite disputate nella notte NBA, in un susseguirsi di ciò che passa dalle emozioni alle grandi prestazioni a incontri che, al contrario, hanno un senso unico particolarmente evidente. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte queste sfaccettature a stelle e strisce (e non solo).

I New York Knicks (27-15) passano sul parquet dei Philadelphia 76ers (15-24) dopo un supplementare: 119-125 il punteggio con grandi protagonisti Jalen Brunson (38 punti), Mikal Bridges (17) e un Josh Hart da tripla doppia con 10 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Per i 76ers 33 di Tyrese Maxey e 26 di Paul George. Colpo dei Toronto Raptors (10-31), che sconfiggono i Boston Celtics (28-12) per 110-97 trascinati da RJ Barrett, autore di 22 punti, e da una bella prova del quintetto base. Per i Celtics 20 dalla panchina di Payton Pritchard e 18 di Kristaps Porzingis.

Memphis Grizzlies (26-15) a marce alte contro i San Antonio Spurs (19-20): nel 115-129 ci sono i 21 a testa per Ja Morant (12 assist) e Desmond Bane, mentre in casa Spurs 26 per Stephon Castle e 21 per Devin Vassell con 13 e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama. Anche per i New Orleans Pelicans (10-32) bella soddisfazione: battuti i Dallas Mavericks (22-19), con un 119-116 che vede Dejounte Murray in spolvero con 30 punti e Trey Murphy III con 24. Per i Mavs 27 di Daniel Gafford che non bastano, in attesa del futuro ritorno di Luka Doncic.

Travolgenti i Milwaukee Bucks (22-17) sugli Orlando Magic (23-19): roboante il 122-93, con 30 punti di Damian Lillard e 26 con 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo contro un Paolo Banchero in versione uomo solitario da 22 punti. Decisamente convincente la prova degli Atlanta Hawks (21-19), che battono i Chicago Bulls (18-23) per 94-110. Grande protagonista Keaton Wallace con 27 punti, mentre per i Bulls al massimo 16 di Coby White.

In una sfida ormai di bassa classifica, gli Charlotte Hornets (9-28) regolano gli Utah Jazz (10-29) per 112-117 con 31 punti e 13 rimbalzi di Mark Williams e 27 di LaMelo Ball, mentre per i Jazz ce ne sono 26 di Keyonte George. Gran giornata per gli Houston Rockets (27-12) sui Denver Nuggets (24-16): è 108-128 con 34 punti di Jalen Green e 20 di Alperen Sengun contro i 22 a testa di Jamal Murray e Christian Braun.

Vittoria sul filo di lana per i Golden State Warriors (20-20), che rischiano di dilapidare un 34-12 del primo quarto, ma superano i Minnesota Timberwolves (21-19) per 115-116 con 31 punti di Steph Curry e 24 di Andrew Wiggins contro i 28 sia di Anthony Edwards che di Donte DiVincenzo. I Los Angeles Lakers (21-17) vincono in casa contro i Miami Heat (20-19) per 117-108 in virtù dei 23 di Rui Hachimura e dei 22 della coppia LeBron James-Anthony Davis, il che vanifica la quota 34 di Tyler Herro. Nemmeno narrabile l’incredibile 126-67 dei Los Angeles Clippers (22-17) sui Brooklyn Nets (14-27): è in un sol colpo la vittoria più larga dei Clippers e il punteggio più basso di una squadra dal 2016. Per farla breve, 23 di Kawhi Leonard e 21 di James Harden da una parte, 16 di Jalen Wilson dall’altra.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-New York Knicks 119-125

Toronto Raptors-Boston Celtics 110-97

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 115-129

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 119-116

Milwaukee Bucks-Orlando Magic 122-93

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 94-110

Utah Jazz-Charlotte Hornets 112-117

Denver Nuggets-Houston Rockets 108-128

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 115-116

Los Angeles Lakers-Miami Heat 117-108

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets 126-67