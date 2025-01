NBA, i risultati della notte (14 gennaio): Lakers e Clippers tornano in campo. Vittoria per i Pistons

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA ed erano 6 le partite in programma. Tra queste spiccavano Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers-Miami Heat, con le due franchigie californiane che tornavano in campo in casa dopo i rinvii dovuti ai tremendi incendi che hanno colpito LA. Ecco come è andata.

Importante vittoria esterna per i Detroit Pistons che battono i New York Knicks 119-124. Ottimo primo quarto per Fontecchio e compagni, che vanno sul +11, ma nel secondo parziale si fanno rimontare e superare dai Knicks. Ma dopo l’intervallo riprendono a correre gli ospiti e pur senza scappare mai via non permettono a New York di rientrare, anche grazie ai 36 punti di Cade Cunningham. Vittoria di misura, invece, per i Toronto Raptors che battono Golden State Warriors 104-101. Vittoria incredibile che arriva in un finale convulso, dove i californiani sprecano i nove punti di vantaggio e si fanno beffare nonostante i 26 punti di Stephen Curry.

Ritorno amaro in campo per i Los Angeles Lakers che cedono ai San Antonio Spurs per 126-102. Match che vede per trequarti un grande equilibrio in campo, con LeBron e compagni che toccano anche il +11, ma nell’ultimo periodo crolla LAL e gli Spurs scappano via, nonostante i 30 punti e 13 rimbalzi di Anthony Davis. Hanno bisogno di un tempo per entrare in partita i Los Angeles Clippers, ma poi battono i Miami Heat 109-98. Match, come detto, che si decide nella ripresa, dopo che i Miami Heat avevano guidato per quasi tutto il primo tempo, ma non riescono a chiuderla nonostante i 32 punti di Tyler Herro.

Infine, negli ultimi due match di giornata vittoria per i Minnesota Timberwolves che espugnano il campo dei Washington Wizards per 106-120. Match in grande equilibrio fino all’inizio dell’ultimo quarto, quando i Wizards erano addirittura in vantaggio, ma poi i Wolves scappano via, trascinati da un Anthony Edwards da 41 punti. E vincono anche gli Houston Rockets che superano i Memphis Grizzlies 120-118. Decisivo l’allungo negli ultimi 30” che chiude il discorso, così come i 42 punti di uno scatenato Jalen Green.

I RISULTATI DELLA NOTTE (14 GENNAIO)

Washington Wizards – Minnesota Timberwolves 106-120

New York Knicks – Detroit Pistons 119-124

Toronto Raptors – Golden State Warriors 104-101

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 120-118

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 126-102

Los Angeles Clippers – Miami Heat 109-98