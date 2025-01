NBA, i risultati della notte (13 gennaio): Indiana fa cadere Cleveland, Boston con il brivido, OKC domina Washington

Serata emozionante in NBA con nove partite disputate. Ad et cade la prima della classe, i Cleveland Cavaliers, ko contro gli Indiana Pacers che vincono 93-108 grazie a un terzo quarto da 37 punti; sei gli uomini in doppia cifra, nonostante la stella Tyrese Haliburton sia uscito abbastanza presto dalla partita per un problema al tendine del ginocchio sinistro, per loro è la sesta vittoria in fila. Quinta sconfitta per la franchigia dell’Ohio, e i Boston Celtics si riavvicinano, vincendo una partita tiratissima con i New Orleans Pelicans in una sfida tiratissima: Jayson Tatum vitale con 38 punti nel 120-119 finale, Ma CJ McCollum sbaglia nel finale il canestro della vittoria, con il Garden che tira un sospiro di sollievo.

Esultano anche le altre nobili ad est: i New York Knicks rifilano 34 punti ai Milwaukee Bucks grazie ad una gran prova balistica dall’arco, tirando quasi con il 45% (18/41); la coppia Brunson-Towns segna più di metà del bottino e la squadra della Grande Mela si conferma al terzo posto. Dietro di loro gli Orlando Magic, che si prendono la prima vittoria con Paolo Banchero in campo (20 per lui) superando 104-99 i Philadelphia 76ers; ci sono i 27 punti di Cole Anthony e i 20+11 di un redivivo Jonathan Isaac.

A ovest prosegue la marcia trionfale degli Oklahoma City Thunder, straprimi e alla nona vittoria nelle ultime dieci partite. Match facile facile con gli Washington Wizards che depongono le armi fin da subito e nel 95-136 finale c’è la firma del solito Shai Gilgeous-Alexander, che ne mette 27, il migliore di sette uomini in doppia cifra. Dietro i Denver Nuggets vincono la sfida per la quarta piazza contro i Dallas Mavericks, ancora senza Irving e Doncic; finisce 101-112, con Nikola Jokic (19+18+9) e Russell Westbrook (21+10+7) che sfiorano di nuovo la tripla doppia.

Si ripropongono per il play in i Phoenix Suns, che con una bella rimonta nell’ultimo quarto superano gli Charlotte Hornets; ci vogliono i 30 punti di Devin Booker e i 27 di Kevin Durant per risollevare la franchigia dell’Arizona. Poco avanti i Sacramento Kings, alla settima vittoria in fila e ora con il record positivo con il successo 119-124 sui Chicago Bulls, De’Aaron Fox è il protagonista con 26 punti e Domantas Sabonis ci aggiunge 22 punti e 16 rimbalzi. Gli Utah Jazz hanno invece bisogno del supplementare per battere i Brooklyn Nets in una ‘battaglia tra poveri’, con Isaiah Collier sugli scudi con 23 punti.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE (13 GENNAIO)

New York Knicks-Milwaukee Bucks 140-106

Dallas Mavericks-Denver Nuggets 101-112

Chicago Bulls-Sacramento Kings 119-124

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 93-108

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder 95-136

Orlando Magic-Philadelphia 76ers 104-99

Boston Celtics-New Orleans Pelicans 120-119

Utah Jazz-Brooklyn Nets 112-111

Phoenix Suns-Charlotte Hornets 120-113