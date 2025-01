NBA, i risultati della notte (11 gennaio): Antetokounmpo regale, tripla doppia assieme di Jokic e Westbrook

Sette le partite andate in scena nella notte NBA, che hanno regalato due ordini di emozioni. Il primo è legato ai tantissimi punteggi molto alti cui si è avuta la possibilità di assistere, il secondo alle numerose ottime vene realizzative da parte dei vari protagonisti in campo. Ma andiamo con ordine.

I New Orleans Pelicans (8-31) finalmente riescono ad avere un impatto significativo sul proprio destino, fermando i Philadelphia 76ers (15-21) per 115-123. Il merito è di un CJ McCollum d’altissimo livello, da 38 punti, mentre dall’altra parte sono inutili le doppie doppie di Tyrese Maxey (30 e 12 assist) e Paul George (25 e 11 rimbalzi). Vincono invece sul filo di lana i Milwaukee Bucks (22-18), che lottano e alla fine sconfiggono gli Orlando Magic (22-18) per 106-109 con un grandissimo Giannis Antetokounmpo da 41 punti e 14 rimbalzi, ben coadiuvato da Damian Lillard con 29. Il tutto nonostante Paolo Banchero torni e faccia il suo in modo notevole con 34 punti.

Vincono in casa gli Indiana Pacers (21-18): 108-96 sui Golden State Warriors (19-19) in virtù dei 25 con 10 assist di Tyrese Haliburton e dei 25 di Pascal Siakam contro una squadra che, priva di Steph Curry, ne ha 17 da Buddy Hield e Pat Spencer. C’è sempre la mano di Shai Gilgeous-Alexander in ciò che fanno gli Oklahoma City Thunder (31-6): è 101-126 al Madison Square Garden contro i New York Knicks (25-14): per la superstar canadese ci sono 39 punti nel tempio dei templi, a impedire che i 27 di Jalen Brunson e i 23 con 10 rimbalzi di Karl-Anthony Towns abbiano qualunque tipo di effetto.

Notte da dimenticare per i Boston Celtics (27-11), sconfitti in casa dai Sacramento Kings (19-19) per 97-114. Paurosa la performance di Domantas Sabonis: 23 punti e addirittura 28 rimbalzi, un dato che riporta ad anni e giocatori lontani. 24 i punti di DeMar DeRozan, dall’altra parte 28 di Jaylen Brown. I Chicago Bulls (18-20) esagerano contro i Washington Wizards (6-30): 138-105 con sette in doppia cifra e 33 di Zach LaVine contro i 22 di Jordan Poole. Il colpo da spettacolo, però, lo piazzano i Denver Nuggets (22-15): 124-105 sui Brooklyn Nets (13-25) e soprattutto non una, ma due triple doppie nella stessa serata, quelle di Nikola Jokic (35-12-15) e Russell Westbrook (25-11-10). Per i Nets 22 di Keldon Johnson.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans 115-123

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 106-109

Indiana Pacers-Golden State Warriors 108-96

New Y9rk Knicks-Oklahoma City Thunder 101-126

Boston Celtics-Sacramento Kings 97-114

Chicago Bulls-Washington Wizards 138-105

Denver Nuggets-Brooklyn Nets 124-105