NBA, i risultati della notte (10 gennaio): rinviata Lakers-Hornets, cadono i Pistons di Fontecchio

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA ed erano 8 le partite in programma. Tra queste anche Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets, match però, rinviato a causa degli incendi che stanno devastando la California. Tra le altre sfide in campo i Detroit Pistons di Simone Fontecchio, che dopo le difficoltà della scorsa stagione sono in piena corsa per i playoff. Ecco come è andata.

Cadono i Detroit Pistons che in casa cedono ai Golden State Warriors per 104-107. Match che vede Detroit partire meglio, ma da fine primo quarto salgono in cattedra i Warriors che non riescono mai a chiuderla definitivamente, rischiano la rimonta nel finale ma vincono nonostante i 32 punti e 8 assist di Cade Cunningham. Per Fontecchio prova opaca, da 3 punti in 27 minuti di gioco. Vincono, invece, i Cleveland Cavaliers che superano i Toronto Raptors per 132-126. Match dai mille volti, con Toronto spesso avanti, ma nel finale sono i Cavs ad avere una marcia in più, anche grazie ai 40 punti e 9 assist di Darius Garland.

Cadono in casa gli Orlando Magic che cedono ai Minnesota Timberwolves per 89-104. Match sempre guidato dagli ospiti, con i padroni di casa che questa volta pagano le tante assenze per infortuni e Wolves che si impongono anche grazie ai 23 punti di Julius Randle. Successo esterno anche per gli Houston Rockets che espugnano il campo dei Memphis Grizzlies per 115-119. Texani avanti quasi sempre, anche se nel finale i padroni di casa provano a ribaltare i giochi, ma vengono puniti dai 32 punti e 14 rimbalzi di Alperen Sengun.

Nelle altre partite di giornata vincono i Dallas Mavericks che superano i Portland Trail Blazers per 117-111, con un parziale di 16-0 nel finale che ribalta tutto, anche grazie ai 25 punti di Jaden Hardy; successo per i Miami Heat in casa degli Utah Jazz per 92-97, con 23 punti di Tyler Herro; e successo per i Phoenix Suns che superano gli Atlanta Hawks 123-115, con 25 punti di Bradley Beal.

