NBA, i risultati della notte (1° gennaio): Celtics dilaganti contro i Raptors, Cavs a segno in casa di LeBron James

Emozioni e sei partite a Capodanno nella lega più importante e spettacolare del basket. Oltreoceano non ci si ferma mai e i fuochi d’artificio ci sono stati in campo. Si comincia da quanto è accaduto al TD Garden dove i Boston Celtics hanno impartito una dura lezione ai Toronto Raptors e dimostrato perché a Est siano la seconda miglior squadra.

Un margine di vantaggio di 54 punti, che finora non si era mai visto nel corso di questa stagione regolare. 125-71 per i Celtics, protagonisti di una prestazione sotto tutti i punti di vista di gran qualità, con Jayson Tatum a fare la parte del leone con 23 punti, 8 rimbalzi e 3 assist. “Mamma, butta la pasta“, avrebbe detto Dan Peterson. Tra le fila dei Raptors da segnalare i 16 punti di Scottie Barnes, autore di una doppia doppia visti i 13 rimbalzi.

A proposito di doppia doppia, alla Gainbridge Fieldhouse, Giannis Antetokoumpo ha fatto vedere le sue eccezionali qualità tecniche e fisiche nella sfida tra i suoi Milwaukee Bucks e gli Indiana Pacers. Successo della formazione di Doc Rivers sul punteggio di 120-112 e il trentello del greco è arrivato, con la doppia cifra alla voce rimbalzi (13), senza considerare anche 5 assist e 2 stoppate.

Sfida tra presente e passato per LeBron James alla Crypto.com Arena di L.A., dove i suoi Lakers hanno affrontato i Cavs e quest’ultimi hanno sbancato sul punteggio di 122-110. Cleveland ha sfruttato come meglio non avrebbe potuto il perimetro e non dato scampo ai giallo-viola grazie alle prestazioni di Jarrett Allen e di Donovan Mitchell: 27 punti, 14 rimbalzi e 3 stoppate per il primo citato; 26 punti, 6 bombe da tre, 4 rimbalzi e 4 assist per il secondo. Per i Cavaliers si è tramutata in realtà l’ottava vittoria consecutiva e non è un caso che la Eastern Conference veda la squadra di coach Kenny Atkinson al comando con 29 vittorie e appena 4 sconfitte. Non sono bastati i 35 punti messi a segno da Austin Reaves (10 assist e 9 rimbalzi), i 28 di Anthony Davis e i 23 di LeBron (7 assist) a evitare la capitolazione. Lakers che al momento sono settimi a Ovest con 17 vinte e 16 perse.

Volgendo lo sguardo al Paycom Center, successo interno dei Thunder contro i Timberwolves sul punteggio di 113-105. Terzo quarto decisivo per Oklahoma City, visto il parziale di 43-23, che ha spezzato la partita. Superba la prestazione del canadese Shai Gilgeous-Alexander con 40 punti a referto, il 60% da tre punti e il 77.8% dai liberi. OKC in vetta a Ovest con 27 vittorie e 5 sconfitte nel proprio percorso.

Tornando sul tema “successi larghi”, al Frost Bank Center, San Antonio ha imposto la propria legge con un’affermazione perentoria 122-86 contro i Clippers. Neanche a dirlo “Messieur” Victor Wembanyama a fare la voce grossa con 27 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. L.A con un James Harden da 17 punti ha provato a tenere il ritmo, ma per gli Spurs è arrivato il 17° successo stagionale. A chiudere il cerchio, da segnalare la vittoria dei Grizzlies 117-112 contro i Phoenix Suns e le bocche da fuoco da Memphis a impressionare: 38 punti per Jaren Jackson e 31 per Desmond Bane.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA (1° GENNAIO)

San Antonio Spurs vs Los Angeles Clippers 122-86

Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves 113-105

Los Angeles Lakers vs Cleveland Cavaliers 110-122

Phoenix Suns vs Memphis Grizzlies 112-117

Boston Celtics vs Toronto Raptors 125-71

Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers 120-112