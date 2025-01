NBA, i risultati del 21 gennaio: Cleveland chiama, Boston risponde asfaltando i Warriors. Memphis, terza vittoria di fila

In NBA continua la sfida a distanza per la supremazia ad Est. Non mollano un colpo i Cleveland Cavaliers, che ottengono la vittoria numero 36 della stagione con una larga affermazione casalinga sui Phoenix Suns dominando nei quarti centrali: come sempre è Donovan Mitchell a fare la parte del leone con 33 punti, mentre dall’altra parte la franchigia dell’Arizona continua ad essere Durant, Booker e quasi nulla più. Ancora una brutta prova di Bradley Beal, 5 punti in 25’, un vero e proprio elefante nella stanza.

Rimangono dietro i Boston Celtics, che si rianimano dopo la sconfitta con Atlanta e tornano alla vittoria, assai larga, contro i Golden State Warriors che ne prendono addirittura 40. Steph Curry è solo sull’isola, sono solo 18 per lui, ma i californiani tirano con 14/53 da tre punti, mentre per i campioni in carica sei uomini vanno in doppia cifra, per Brown (17) e Tatum (22) è una “giornata in ufficio”.

Torna a vincere anche New York, che supera tra le muta amiche Atlanta e tiene lontana due partite Milwaukee per il terzo posto: sfida combattuta, la lotta tra playmaker la vince Jalen Brunson con 34 punti e 6 assist, ma nel finale sono Miles Bridges e Karl-Anthony Towns a puntellare il punteggio, mentre non bastano i 27 di Trae Young.

Bel successo anche per i Detroit Pistons di Simone Fontecchio (0 in quasi 12 minuti), che si prendono lo scalpo degli Houston Rockets, secondi ad Ovest, per 96-107: Cade Cunningham totale con 32 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, mentre Jalen Duren (16) stravince il duello con Alperen Sengun.

Approfittano di questa sconfitta i Memphis Grizzlies, che con la terza vittoria di fila agganciano Houston a 28 successi in stagione. Affermazione tiratissima contro i Minnesota Timberwolves per 108-106: Edwards tiene in vita i suoi, ma nel finale sbaglia la tripla della vittoria. Con Ja Morant sotto i suoi standard (19 e 7 assist) è Jaren Jackson a fare la parte del leone nel pitturato, con 24 punti ed 11 rimbalzi.

Anche due sorprese: Dallas, ancora senza Doncic, cade con gli Charlotte Hornets, al terzo successo di fila, con Lonzo Ball vicino alla tripla doppia, mentre ad Ovest perdono terreno anche i Los Angeles Clippers, sorpresi dai Chicago Bulls.

NBA, RISULTATI DEL 21 GENNAIO

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks 110-105

Houston Rockets-Detroit Pistons 96-107

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 108-106

New York Knicks-Atlanta Hawks 119-110

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns 118-92

Golden State Warriors-Boston Celtics 85-125

New Orleans Pelicans-Utah Jazz 123-119

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls 99-112