NBA Playoff 2025, i risultati della notte (28 aprile): Knicks, Wolves, Celtics e Pacers scappano via

Continuano i playoff NBA 2025 e tra ieri sera e questa notte si sono disputate quattro partite valide come gara-4. Il programma si è aperto ieri con il successo di strettissima misura dei New York Knicks in casa dei Detroit Pistons per 93-94, un successo che porta New York sul 3-1 nella serie, a una sola vittoria dal passaggio del turno. Match dai tre volti, con un primo tempo di marca Knicks, poi un terzo quarto guidato dai Pistons, ma che nel finale di partita si sono fatti rimontare nuovamente, con la tripla di Karl-Anthony Towns a 49” dalla fine a decidere il match. Top scorer, però, è stato Jalen Brunson con 32 punti e 11 assist, mentre Towns ha chiuso con 27 punti. Per Detroit non bastano i 25 punti, 10 assist e 10 rimbalzi di Cade Cunningham, mentre altra partita in panchina per Simone Fontecchio.

Sempre nella sera di ieri si è giocato Minnesota-Lakers e i Timberwolves vedono il passaggio del turno dopo la vittoria in rimonta per 116-113. Si mangiano le mani i Lakers, con la formazione californiana in vantaggio per quasi tutto il match, ma poi è salito in cattedra uno scatenato Anthony Edwards, che ha chiuso con 43 punti, ed è arrivata la giocata della vittoria firmata Jaden McDaniels a meno di un minuto dalla fine. A Los Angeles non bastano i 38 punti di Luka Doncic, né i 27 punti, 12 rimbalzi e 8 assist di LeBron James a evitare di finire sul baratro dell’eliminazione.

Nella notte, invece, sono scesi in campo Orlando e Boston, con i Celtics che prenotano il passaggio del turno imponendosi 98-107. Boston che tiene il muso quasi sempre davanti, ma quando i Magic provano a ribaltarla a metà quarto quarto i Celtics riaccelerano subito e la chiudono. E lo fanno col solito Jayson Tatum che chiude con 37 punti e 14 rimbalzi. Infine, ultima partita in programma Milwaukee-Indiana, con i Pacers che dominano dall’inizio alla fine vincendo 103-129 e volano sul 3-1. Non bastano ai Bucks i 28 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo a evitare la disfatta.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (28 APRILE)

Detroit Pistons – New York Knicks 93-94 (serie 1-3)

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 116-113 (serie 3-1)

Orlando Magic – Boston Celtics 98-107 (serie 1-3)

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 103-129 (serie 1-3)