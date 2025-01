Musetti spreca un tabellone succulento e si arrende a Shelton agli Australian Open

Lorenzo Musetti esce di scena nel terzo turno degli Australian Open 2025 di tennis: l’azzurro, numero 16 del seeding, si arrende in quattro set allo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 21, il quale si impone per 6-3 3-6 6-4 7-6 (5) in due ore e 52 minuti. Sarà dunque il nordamericano a sfidare negli ottavi il transalpino Gael Monfils, capace di eliminare a sorpresa l’altro statunitense Taylor Fritz, numero 4 del tabellone.

Nel primo set Shelton parte meglio e trova subito lo strappo che vale il 2-0. Musetti, invece, sciupa due palle per l’immediato controbreak e finisce sotto 0-3. L’azzurro evita lo 0-4, cancellando tre occasioni allo statunitense, ma dopo il quinto game deve ricorrere al medical timeout, dopo essersi toccato il lato destro del costato. Lo stop, con annessa misurazione di febbre e pressione, aiuta l’italiano a rimettersi in sesto, ma l’inerzia del set non cambia e Shelton chiude sul 6-3 in 46 minuti.

Nella seconda frazione i giochi scivolano via con maggior rapidità, dominati dal servizio, e Musetti questa volta è cinico nello sfruttare l’unica occasione concessa dal nordamericano, sul 30-40 del sesto game: l’azzurro scappa via sul 4-2 e non si volta più indietro. Dal 15-30 del settimo game, infatti, Musetti vince i successivi sette punti al servizio e pareggia i conti restituendo il 6-3 in 32′.

Nella terza frazione è ancora una volta Shelton il primo a prestare il fianco all’italiano, ma il numero 21 del seeding salva una palla break sia nel quinto che nel settimo game. Musetti non sfrutta due occasioni ed alla prima che concede viene punito: nel decimo game l’azzurro serve per restare nel set, ma dal 40-15 si fa trascinare ai vantaggi e Shelton centra il break che vale il 6-4 in 43′.

Nella quarta partita l’inerzia pare tutta dalla parte dello statunitense, che inizia con un parziale di 12 punti a 1 che in un amen lo proietta sul 3-0 non pesante. Musetti, però, non crolla e nel quinto gioco arriva l’immediato controbreak. Da quel momento i punti vinti al servizio sono 28 di fila, e così si va al tiebreak. Dopo una striscia così lunga, incredibilmente, si registrano tre minibreak consecutivi, con Shelton che poi va sul 3-1. Lo statunitense gira sul 4-2, ma l’azzurro ha il merito di non demordere e trovare l’aggancio sul 5-5. Un nuovo minibreak in favore di Shelton, però, è fatale: lo statunitense chiude sul 7-5 dopo 51′.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con lo statunitense che vince 121 punti contro i 114 dell’azzurro: Shelton fa meglio con la prima (81%-74%), ma Musetti è più costante con la seconda (60%-47%). Il nordamericano ottiene più vincenti, 38-29, ma commette anche più gratuiti, 56-33. Il nordamericano ha il merito di sfruttare una palla break in più dell’italiano, 3/6 contro 2/6.