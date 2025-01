Musetti e il monito a Sinner: “Djokovic può ancora dargli fastidio negli Slam”. E indica l’obiettivo per Melbourne

In un’intervista a puntodebreak.com, Lorenzo Musetti ha fatto il punti della situazione alla vigilia degli Australian Open 2025 di tennis: l’azzurro ha tracciato il bilancio della scorsa stagione ed ha svelato i propri obiettivi a Melbourne, parlando anche del serbo Novak Djokovic e di Jannik Sinner.

Le ambizioni di Musetti a Melbourne: “Il mio miglior risultato agli Australian Open è un secondo turno, e so che posso fare meglio. Ho la fiducia necessaria per raggiungere il mio obiettivo: raggiungere la seconda settimana di tutti gli Slam. Ho realizzato cose che sognavo“.

Il bilancio più che positivo della stagione 2024: “L’ultima volta che un italiano ha vinto una medaglia olimpica nel tennis è stato 100 anni fa, quindi è stata una bella sensazione, per il mio Paese e per me. Inoltre, Wimbledon mi ha dato molta fiducia, non ero mai arrivato così lontano“.

Sulle condizioni di Novak Djokovic e sulla possibile sfida con Sinner in Australia: “Se le sue condizioni fisiche saranno stabili, Novak potrà sempre competere per gli Slam. È un pericolo per chiunque, sia per Jannik Sinner, sia per Alexander Zverev, che per Carlos Alcaraz. Novak è sempre pericoloso, e sa come competere in questo tipo di eventi, nelle condizioni del Grand Slam. L’anno scorso Sinner ha dimostrato di essere un passo avanti rispetto agli altri, ha avuto una stagione fantastica“.