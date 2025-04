Tra una settimana scadrà la sospensione di Jannik Sinner. Il n.1 al mondo scalpita

-7. Manca una sola settimana al termine della sospensione di Jannik Sinner, che ha giocato il suo ultimo match ufficiale lo scorso 26 gennaio in occasione della finale degli Australian Open vinta contro Alexander Zverev. I tre mesi di stop imposti dalla WADA (tramite un accordo con i legali del tennista azzurro) per la vicenda Clostebol termineranno domenica 4 maggio alle ore 23:59, quindi il numero 1 al mondo potrà tornare in campo a partire dal 5 maggio.

Il rientro del 23enne altoatesino avverrà sulla terra battuta del Foro Italico, in uno dei tornei più prestigiosi e importanti della stagione. Roma rappresenterà soprattutto un test agonistico fondamentale per Sinner in vista del Roland Garros, secondo Major dell’anno che si terrà a Parigi dal 25 maggio all’8 giugno. Il nativo di San Candido sfrutterà dunque gli Internazionali d’Italia per riprendere il ritmo partita, cercando nel frattempo di fare più strada possibile per macinare punti pesanti in chiave ranking e per regalare un sogno al pubblico italiano presente in loco.

“Ci stiamo allenando molto duramente. Speriamo di ritrovare lo slancio in vista della stagione sulla terra battuta. Sicuramente non sarà facile per me. Le prime partite saranno davvero difficili. Ma spero di riuscire a riprendere il ritmo e poi vedremo come andrà”, ha dichiarato Jannik in un’intervista concessa all’emittente ORF Sudtirol.

Una pausa che ha consentito all’atleta pusterese di prendersi del tempo per fare altro, lontano dai campi da tennis: “Ho trascorso un po’ di tempo lontano dalla routine, con la famiglia e con gli amici. Ho fatto cose nuove e ho imparato a conoscermi meglio, a capire a che punto sono. Credo che mi abbia aiutato molto“.