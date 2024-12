MotoGP, Dall’Igna: “Quando abbiamo scelto Marquez, sapevamo che Martin avrebbe potuto vincere il Mondiale”

La decisione di promuovere Marc Marquez nel team ufficiale Ducati al fianco di Francesco Bagnaia ha provocato un effetto domino devastante, che ha rivoluzionato la composizione della griglia facendo perdere alla casa di Borgo Panigale due top rider come Jorge Martin ed Enea Bastianini, oltre alla struttura Pramac (nuova squadra satellite della Yamaha).

Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha ripercorso il processo che ha portato a quella scelta presa tra il GP di Catalogna ed il GP d’Italia, confermando di essere consapevole della possibilità che Martin avrebbe avuto chance di laurearsi Campione del Mondo (fonte: Motorsport.com): “Era una delle possibilità. Volevamo tenere tutti i piloti, ma abbiamo trovato diversi ostacoli e alla fine abbiamo dovuto decidere solo per due. In quel momento abbiamo optato per Pecco e Marc in ufficiale. Ma quando abbiamo fatto la nostra scelta sapevamo perfettamente che Martin avrebbe potuto vincere il Campionato del Mondo“.

Sui motivi che hanno portato alla decisione sul nuovo compagno di squadra di Bagnaia nel team factory per il 2025: “Siamo tutti umani, anche i piloti. È importante proiettare il livello di crescita che si ottiene per cercare di capire se un’opzione sarà migliore o peggiore di un’altra. Non è un lavoro semplice, ma è il nostro lavoro. A volte ci azzecchiamo e a volte ci sbagliamo, perché anche noi siamo umani“.

Il geniale ingegnere italiano non ritiene uno smacco per Ducati vedere eventualmente il numero 1 sul cupolino dell’Aprilia di Martin (il pilota spagnolo potrà anche decidere di mantenere il suo 89): “Il numero 1 è solo un numero. Quello che conta è che Martin ha vinto il titolo su una Ducati“.