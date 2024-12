MotoGP, Jorge Martin sui progressi dell’Aprilia: “Nel 2025 il salto più grande degli ultimi anni”

Jorge Martin, attualmente in vacanza sulla neve per riposarsi dopo una stagione lunga ed estenuante, è pronto ad affrontare nel 2025 un nuovo capitolo della sua carriera. Il pilota spagnolo, reduce dalla conquista del primo titolo in MotoGP con la Ducati del team Pramac, approderà infatti nella squadra ufficiale Aprilia insieme a Marco Bezzecchi.

Martinator ha provato la nuova moto in occasione dei test post-stagionali di Barcellona: “Non posso dire molto sulla moto. Ma l’espressione sul mio volto è stata vista da tutti voi che eravate lì. Ero felice e non credo che potrei esserlo più di quanto lo sia in Aprilia. Penso che il nuovo pacchetto sia molto interessante e che il salto fatto dalla moto sia il più grande degli ultimi anni. Il potenziale è alto e sembra buono“.

“L’impegno Aprilia ce lo mette, e l’ho visto in prima persona. Ho notato che mi vogliono bene e che fanno di tutto per me. Ma sentono la responsabilità di ospitare il campione del mondo. Tutti vogliamo vincere, ma per farlo dobbiamo applicare una strategia e una dinamica di lavoro adeguata“, dichiara il 26enne di Madrid (fonte: Motorsport.com).

Sui possibili motivi del calo prestazionale della RS-GP nella seconda parte del 2024: “Quest’anno l’Aprilia è partita meglio che mai, ma è vero che da Aragon in poi ha iniziato a calare. È molto complicato sapere cosa succede quando si è fuori. È molto difficile capire come si possa vincere ad Austin rimontando, come ha fatto Maverick, e a Jerez, subito dopo, finire con più di 11 secondi di ritardo“.