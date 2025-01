Mondiale Rally 2025: i favoriti. Neuville e Rovanperä contro tutti, attenzione a Tanak

Inizia da Montecarlo questo weekend una nuova stagione per quanto riguarda il Mondiale rally. Tante le novità alla vigilia del 2025 con un sistema di punteggio aggiornato, l’assenza dell’ibrido sulle auto della classe Rally1 e l’introduzione dei nuovi pneumatici Hankook al posto di Pirelli.

Sono molteplici le incertezze alla vigilia di un FIA WRC che vede come primo favorito il belga Thierry Neuville. Il belga tornerà con Hyundai Motorsport, pronto per replicare quanto accaduto lo scorso anno quando finalmente si è laureato campione del mondo.

Il nativo di St. Vith dividerà il box nuovamente con Ott Tanak, estone ex campione del mondo che si è pienamente riadattato alla Hyundai i20 Rally1 dopo aver disputato una difficile stagione a bordo di una delle Ford Puma Rally1 targate M-Sport Ford.

Contro le Hyundai titolari ritroviamo in azione anche Elfyn Evans, gallese che insegue disperatamente il primo titolo in carriera. Più volte l’obiettivo è stato sfiorato dal britannico che è sempre sconfitto nella decisiva finale da Sébastien Ogier, Neuville oppure Kalle Rovanperä.

Quest’ultimo si appresta per tornare full-time nel Mondiale Rally dopo un anno sabbatico in cui ha disputato alcune sfide della Porsche Carrera Cup Benelux e la tappa di Monza della Carrera Cup Italia. Inoltre, il giovane finnico, ha partecipato recentemente anche alla Michelin 24H Dubai, per la prima volta in carriera al volante di una Porsche 992 GT3-R.

Il 24enne nativo di Jyväskylä, due volte campione, rientra tra i favoriti d’obbligo in vista del Mondiale 2025. Il figlio di Harri Rovanperä non ha in ogni caso mai interrotto la propria attività nel FIA WRC disputando gli eventi in Svezia, Kenya, Portogallo, Polonia, Lettonia, Finlandia e Cile. Il n. 69 dello schieramento si è imposto in quattro occasioni ed ha sfiorato la vittoria in casa prima di cappottarsi nel corso degli ultimi chilometri del week-end.

Neuville (Hyundai), Tanak (Hyundai), Evans (Toyota) e Rovanperä (Toyota) sono quindi i principali indiziati per il FIA WRC 2025 che in alcuni eventi ritroverà ancora una volta Sébastien Ogier. Il francese otto volte campione si unirà a Toyota GR che nel 2025 punta a tornare al vertice della classifica piloti dopo aver rischiato di perdere nel 2024 anche quella costruttori.