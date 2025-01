Merlier vince in volata la prima tappa dell’AlUla Tour. 4° Moschetti, altri due azzurri in top10

Si apre nel segno di uno straripante Tim Merlier l’AlUla Tour 2025, una delle prime brevi corse a tappe della stagione ciclistica internazionale. Lo sprinter belga della Soudal Quick-Step ha dominato la volata di gruppo che ha caratterizzato il finale della frazione inaugurale, andata in scena con partenza e arrivo ad Al Manshiyah dopo circa 142 chilometri di gara.

Merlier, campione europeo in carica, ha sfruttato nel migliore dei modi l’ottimo lavoro dei suoi compagni di squadra nella preparazione della volata, dimostrando una notevole superiorità e centrando il 51° successo della carriera. Il 32enne ha rispettato il pronostico della vigilia, diventando così il leader della classifica generale provvisoria dopo la prima delle cinque tappe previste in Arabia Saudita.

Il podio odierno è stato completato dal colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) e dall’olandese Maikel Zijlaard (Tudor), rispettivamente in seconda e terza posizione. Buon risultato per il migliore degli italiani, Matteo Moschetti (Q36.5), che ha chiuso in quarta piazza davanti al big neerlandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla).

Italia che riesce a piazzare altri due corridori nella top10 con Alberto Bruttomesso (Bahrain-Victorious) 8° e Andrea D’Amato (JCL Team UKYO) 10° subito davanti al neerlandese campione europeo 2022 Fabio Jakobsen. Domani andrà in scena una tappa ben più impegnativa, che dovrebbe mettere in difficoltà i velocisti ridisegnando completamente la graduatoria generale.