Mattia Casse punta in alto a Wengen: “Ho fatto due prove discrete, spingendo a pezzi”

Segnali tutto sommato incoraggianti per i colori azzurri dopo le due prove cronometrate della discesa di Wengen, in occasione dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Mattia Casse si è attestato al terzo posto in entrambi i training ufficiali dimostrando di poter competere per il podio sul Lauberhorn, sia nel SuperG di venerdì che nella discesa libera di sabato.

“La pista è bellissima, come poche volte si è vista. Ho fatto due prove discrete, dove ho cercato di spingere a pezzi. Domani si riposa e poi si inizia con il SuperG. Cercherò di fare la mia manche migliore e si vedrà cosa faranno gli altri“, ha dichiarato ai microfoni della FISI il vincitore del supergigante della Val Gardena in vista delle gare di Wengen.

Indicazioni positive anche per Christof Innerhofer, sempre in top10 nelle prove: “Ho avuto buone sensazioni, questa è la pista che mi piace più di tutte. Erano giorni che non vedevo l’ora di scendere. È unica, speciale, lo sanno tutti quelli che hanno passione per lo sci. Ho provato cose diverse, mi sono trovato bene in entrambe le prove. Ora cercherò di sfruttare questa buona situazione“.

Ottimista anche Dominik Paris, nonostante il 18° posto odierno nel secondo training: “La pista è molto bella e la neve è buona. Oggi c’era un po’ di caldo e di umidità, ma poco male. Le mie sensazioni sono abbastanza buone, ho ancora alcuni passaggi da sistemare per il weekend, ma spero che si possano vedere due belle gare. Anche il meteo è molto favorevole, per cui bisognerà spingere“.