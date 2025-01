Sci alpino, le convocate dell’Italia per Cortina: Goggia e Brignone le stelle azzurre, torna Bassino

C’è grande attesa in vista del weekend dedicato alla velocità sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, che ospita da giovedì 16 a domenica 19 gennaio l’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. In programma nel fine settimana una discesa libera (sabato 18) ed un SuperG (domenica 19), entrambi a partire dalle ore 11.00.

La FISI, alla vigilia della prima prova cronometrata della discesa, ha annunciato l’elenco delle dieci azzurre convocate per l’imminente appuntamento casalingo del Circo Bianco: Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Sara Thaler, Vicky Bernardi, Nadia Delago e Nicol Delago.

L’Italia può contare su diverse carte da podio in entrambe le specialità, ma le protagoniste più attese sono sicuramente Brignone e Goggia. La valdostana vuole tornare in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo, anche se non ha mai avuto un buon feeling con la pista di Cortina, mentre la bergamasca va a caccia di riscatto dopo le due uscite consecutive di St. Anton.

Goggia va considerata una delle favorite principali per il successo sia in discesa libera che in SuperG, ma anche Pirovano e Curtoni hanno le carte in regola per essere competitive in entrambe le gare. Da segnalare il ritorno di Bassino dopo aver dovuto rinunciare alla trasferta di St. Anton causa influenza, mentre le altre italiane al via proveranno a raccogliere dei piazzamenti di prestigio.