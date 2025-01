Marika Savoldelli conquista la prima medaglia dell’Italia alle Universiadi 2025. Persa la finale nel curling

L’Italia ha conquistato la prima medaglia alle Universiadi Invernali di Torino 2025. La firma è di Marika Savoldelli, che si è distinta nello snowboardcross e si è messa al collo un bel bronzo. La fresca 22enne (ha spento le candeline lo scorso 5 gennaio) ha superato con disinvoltura i vari turni sulla pista di Bardonecchia e nell’atto conclusivo è riuscita a meritarsi il terzo gradino del podio alle spalle delle francesi Camille Poulat e Margaux Herpin, davanti all’altra transalpina Zoé Colombier, che non ha terminato la prova.

La bergamasca di Clusone è la figlia di Paolo, il ribattezzato Falco, fuoriclasse del ciclismo di inizio millennio apprezzato per le sue eccellenti doti in salita e (soprattutto) in discesa: gli appassionati lo ricorderanno per avere vinto il Giro d’Italia nel 2002 e nel 2005. Nella gara maschile, invece, Matteo Rezzoli non ha portato a termine la small final, il francese Quentin Sodogas ha trionfato davanti allo spagnolo Bernat Ribera e al tedesco Umito Kirchwehm.

Giulia Zardini Lacedelli e Francesco De Zanna hanno perso la finale per il bronzo nel curling doppio misto, dopo essere stati battuti dalla Gran Bretagna per 6-3 in semifinale. Gli azzurri sono stati sconfitti dal Canada per 9-3: Jessica Zheng e Victor Pietrangelo hanno marcato due punti in ciascuno dei primi due end e si sono poi issati sul 5-0, la coppia di casa ha provato a reagire mettendo a segno due punti nella quarta frazione ma poi le tre stone portate in casa dai nordamericani nella quinta mano hanno fatto calare il sipario. La Gran Bretagna ha conquistato il titolo regolando la Germania per 10-8 nell’atto conclusivo.