L’onestà di Tsitsipas: “Non avrei dovuto vincere con Sinner a Montecarlo, ero stato fortunato”

Reduce da una stagione negativa, in cui è uscito dalla top10 del ranking mondiale, Stefanos Tsitsipas vuole rialzare la testa nel 2025 e punta ad un buon risultato già in occasione degli Australian Open. Il greco vanta una finale a Melbourne, persa in tre set contro Novak Djokovic due anni fa, ma ad oggi un obiettivo realistico sarebbe quello di raggiungere i quarti.

Tsitsipas ha deciso di ultimare la preparazione in vista dell’Happy Slam partecipando questa settimana all’Opening Week, una serie di esibizioni a scopo benefico in programma sui campi che ospiteranno il primo Major della stagione. Nell’ultimo test, andato in scena oggi, il 26enne ellenico ha perso in due set contro il numero 1 al mondo Jannik Sinner per 6-3 7-6.

Intervistato a fine partita dall’ex giocatrice tedesca Andrea Petkovic, il numero 12 ATP è tornato a parlare della controversa vittoria su Sinner nella semifinale di Montecarlo 2024 (l’ultimo scontro diretto ufficiale tra i due): “Sinceramente avrei dovuto anche perdere quella partita a Montecarlo, c’è stato l’errore del giudice di linea e del giudice di sedia. So che sono stato fortunato a vincere quel match, sono orgoglioso perché Sinner era inarrestabile nel 2024“.

Il campione delle ATP Finals 2019 ha poi commentato quello che sarà il suo primo turno degli Australian Open, contro il giovane emergente americano Alex Michelsen: “L’ultima partita con Michelsen è stata molto complicata. Dovrò prenderla con grande attenzione. Fa parte della nuova generazione che cresce. Tira forte e ha un buon servizio“.