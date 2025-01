Sci alpino, lo slalom di Kranjska Gora ci chiarirà le idee sulla vice-Shiffrin?

Stiamo per fare calare il sipario sul weekend di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Podkoren” oggi si chiuderà il programma delle gare, con uno slalom che racchiuderà in sé enormi spunti di interesse. L’assenza di Mikaela Shiffrin continua a farsi sentire.

Quale sarà il programma odierno? La prima manche della prova tra i rapid gates inizierà alle ore 10.00, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.00. La grande domanda della giornata, tuttavia, sarà solamente una: chi emergerà di nuovo? Con “Sua maestà” Mikaela Shiffrin ancora ai box per l’infortunio di Killington (e non dimentichiamo anche Petra Vlhova) lo slalom necessita di una nuova regina.

Dopo il ko della nativa di Vail abbiamo assistito al successo di Camille Rast proprio a Killington e Zrinka Ljutic con distacchi amplissimi nell’ultima uscita del 2024 a Semmering. Le due atlete vogliono prendere in consegna lo scettro di Mikaela Shiffrin, quantomeno fino al ritorno della fuoriclasse statunitense, e la gara odierna sulle nevi slovene potrebbe dirci molto a riguardo.

Le altre possibili rivali sono le solite. Da Sara Hector ad una incostante Katharina Liensberger, passando per Lena Duerr e Anna Swenn Larsson. In casa Italia, invece, è necessaria una sterzata. Dopo il pessimo inizio di stagione le nostre portacolori dovranno provare a portare a casa prestazioni e punti. A Semmering, invece, non è arrivata al traguardo nessuna azzurra e il computo delle gare deludenti si allunga in maniera vertiginosa…