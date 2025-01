LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/Verbeek, Australian Open 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della seconda finale consecutiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale di doppio maschile degli Australian Open 2025 tra gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori e il sorprendente duo formato da Goransson (SWE) e Verbeek (NED).

Italiani che devono ancora perdere una partita nel 2025, visto che si sono imposti nel 250 di Auckland che ha aperto la loro stagione. Partita che potrebbe lanciare la coppia azzurra in un’interessante seconda finale australiana consecutiva, soprattutto per l’assenza pesante della coppia leader del ranking mondiale Arevalo/Pavic. Quest’ultima è stata estromessa proprio dai rivali odierni, che però resteranno comunque in vetta alla classifica (a pari punti) anche dopo il primo Slam dell’anno.

Prendiamo però in esame il caso secondo cui Bolelli e Vavassori, vincendo il torneo, si porterebbero in top 4 della classifica, difendendo i 1300 punti conquistati nel 2024 e aggiungendone 700. I rivali odierni hanno come detto tolto di mezzo una delle bestie nere degli azzurri, ma l’hanno fatto in modo molto convincente con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Ecco che, delle 4 coppie semifinaliste che comprendono anche i campioni di Wimbledon (Heliovaara/Patten) e i campioni delle Finals (Krawietz/Puetz), l’olandese e lo svedese sembrano essere quella meno quotata.

Solo il campo dirà la verità, tra le due coppie c’è un precedente che fa ben sperare: il 6-3, 7-6 con cui gli azzurri vinsero agli US Open 2024. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prima semifinale di doppio maschile degli Australian Open 2025 tra Bolelli/Vavassori e Goransson/Verbeek. Si parte alle 01:30 sulla Rod Laver Arena, vi aspettiamo!