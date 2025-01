Bolelli/Vavassori, attenti a Goransson/Verbeek: chi sono gli specialisti che hanno eliminato le teste di serie n.1

Saranno Andre Goransson e Sem Verbeek i rivali che domani Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno nell’incontro valido per la semifinale degli Australian Open del tabellone di doppio maschile. A sorpresa, lo svedese e l’olandese si sono imposti contro i n.1 del seeding, Arevalo/Pavic, spuntandola nel set decisivo.

Per questo, gli azzurri dovranno fare particolare attenzione, visto il livello di gioco espresso dai loro avversari. Una coppia che si è messa in luce in particolar modo dal 2024, ottenendo il titolo nel torneo di Newport e spingendosi agli atti conclusivi in altre due circostanze, ovvero ad Atlanta e St.Tropez, pertanto in contesti non di primissimo livello.

La loro strada a livello Slam non è mai stato troppo lunga e per di più proprio Bolelli e Vavassori si sono trovati ad affrontarli nel secondo turno degli US Open dell’anno scorso, prevalendo sullo score di 6-3 7-6 (3) e mettendo in mostra la loro superiorità.

I riferimenti, quindi, possono servire fino a un certo punto dal momento che i rivali possono essere considerati in una fase di ascesa e quindi potrebbero dare ulteriori problemi al duo tricolore.