LIVE Bolelli/Vavassori-Borges/Cabral, Australian Open 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale della parte alta del tabellone di doppio maschile agli Australian Open 2025 di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti ai portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral.

Si gioca per un posto in semifinale nello Slam dove gli azzurri difendono (singolarmente) i 1300 punti della finale raggiunta nel 2024 e persa contro Bopanna/Ebden. Il bolognese e il pinerolese partono favoriti contro la comunque insidiosa coppia lusitana e, vincendo oggi, avrebbero grosse chance di ritrovare una vecchia bestia nera sul loro cammino. Trattasi della coppia campione in carica del Roland Garros formata da Arevalo e Pavic.

Finalisti in carica che non hanno ancora lasciato parziali per strada, imponendosi non senza soffrire in ordine cronologico su: Martinez/Munar (6-3, 7-6); Darderi/Hidalgo (7-6, 7-6) e Frantzen/Jebens (6-3, 6-4). Il livello adesso si alza, il singolarista della coppia rivale si trova bene sul cemento aussie, come ha dimostrato nelle ultime due edizioni del 1° Slam della stagione in cui è giunto quantomeno al 3° turno. Il suo compagno è un solido battitore e un grande agonista: non sarà facile!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale del tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2025 tra Bolelli / Vavassori e Borges / Cabral. Si parte come secondo match dall’una, non prima delle 02, prima degli azzurri un doppio delle leggende: vi aspettiamo!