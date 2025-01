Bolelli e Vavassori approdano ai quarti di finale del doppio negli Australian Open!

Missione compiuta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo di doppio degli Australian Open 2025. Sul cemento di Melbourne, la coppia tricolore si è imposta col punteggio di 6-3 7-6 (3) in 1 ora e 50 minuti di partita contro gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar.

Un match in cui soprattutto nel primo set si è vista la superiorità del duo nostrano, mentre nel secondo una partenza lenta ha rischiato di complicare le cose. Cancellando un set-point nel tie-break, l’emiliano e il piemontese hanno centrato l’obiettivo e nel prossimo turno giocheranno contro il doppio portoghese formato da Nuno Borges e Francisco Cabral, a segno contro gli olandesi Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschup.

Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio, Bolelli e Vavassori piazzano il colpo nel sesto gioco, a metà della frazione. La gestione dei turni al servizio è senza incertezze e i tennisti italiani sfiorano il doppio break nell’ottavo gioco. Sul 6-3, senza concedere quindici nel nono game, cala il sipario.

Nel secondo set c’è un piccolo passaggio a vuoto del doppio tricolore nel secondo gioco, che costa il break. I due azzurri saranno resettare abbastanza in fretta e nel quinto game c’è il contro-break. L’inerzia della sfida pende nuovamente dalla parte italica. Vavassori e Bolelli, infatti, si costruiscono ben quattro palle break nel nono gioco e una nell’undicesimo prima di andare al tie-break. Il via non è dei migliori, ma il piemontese e l’emiliano sanno rientrare e annullare un set-point agli iberici, prima di ottenere due mini-break e festeggiare il successo sull’8-6.