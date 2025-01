Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Borges/Cabral, Australian Open 2025: orario quarti, tv, streaming

Domani, martedì 21 gennaio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno nuovamente protagonisti del torneo di doppio maschile degli Australian Open 2025. Sul campo della Kia Arena di Melbourne, i due azzurri si giocheranno l’accesso alle semifinali del Major. Affronteranno la coppia portoghese formata da Nuno Borges e da Francisco Cabral.

L’emiliano e il piemontese andranno a caccia di conferme, dopo aver fatto finora percorso netto nelle loro partite. Un’ottima continuità di rendimento ha messo in mostra il duo tricolore, motivato a replicare il raggiungimento della finale dell’anno passato e se possibile conquistare il titolo.

I rivali sono due singolaristi che si prestano al doppio e quindi potrebbero fare fatica in termini di intesa, ma attenzione però alle qualità in risposta. Bolelli e Vavassori dovranno fare la differenza nei turni in battuta, cercando poi grande efficacia nel momento in cui saranno i rivali al servizio.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Borges/Cabral, valida per i quarti di finale del tabellone di doppio degli Australian Open, sarà trasmessa in diretta streaming da Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BOLELLI/VAVASSORI – BORGES/CABRAL

Martedì 21 gennaio

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Hewitt AUS / P. Rafter AUS vs J. Blake USA / T. Haas GER

(3) S. Bolelli ITA / (3) A. Vavassori ITA vs N. Borges POR / F. Cabral POR (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))

(1) M. Arevalo ESA / (1) M. Pavic CRO vs A. Goransson SWE / S. Verbeek NED (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

O. Nicholls GBR / H. Patten GBR vs I. Khromacheva RUS / J. Withrow USA

TBD vs S. Zhang CHN / R. Bopanna IND

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-BORGES/CABRAL: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+

Diretta testuale: OA Sport