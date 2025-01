L’Italia può vincere gli Europei di pattinaggio artistico 2025? Le nazioni su cui fare la corsa per il medagliere

Tra meno di ventiquattro ore si alzerà finalmente il sipario sui Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico, evento quest’anno in scena in quel di Tallinn, presso l’imponente Tondiraba Ice Hall, stessa struttura che ha già ospitato la rassegna continentale in tempi recenti, precisamente nel 2022. Non sarà una competizione come le altre per l’Italia, motivata a confermarsi nuovamente leader del Vecchio Continente in assenza della Russia.

Come già spiegato più volte, il nostro movimento è riuscito molto più di altri a sfruttare la momentanea esclusione di quella che è (e probabilmente sempre sarà) la più grande potenza europea e mondiale, lavorando nel migliore dei modi in ogni categoria. Non stupisce infatti che il grande obiettivo di questa edizione sarà non solo vincere nuovamente il medagliere, ma anche ottenere (almeno) una medaglia in tutte e quattro le gare in programma.

Nessuno al momento può vantare infatti un parco competitivo come quello italiano. Probabilmente la nazione che più si avvicina è la Georgia, Paese che sarà protagonista con Anastasiia Gubanova, Nika Egadze e Metelkina-Berulava. Se il podio in campo femminile e nelle coppie sembra concreto, anche se la gara è gara, lo stesso non si può dire della prova maschile (considerata la grande discontinuità dell’atleta in questione) o della danza sul ghiaccio, dove i talentuosi Diana Davis-Gleb Smokin non hanno particolari speranze di raggiungere le posizioni di vertice.

Speculare la situazione della Francia, più competitiva in campo maschile con Adam Siao Him Fa e Kevin Aymoz, con chance discrete in campo femminile grazie a Lorine Schild e nella danza con Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud ma decisamente fuori contesto nelle coppie. Poi ci sono casi come la Germania o il Regno Unito, focalizzate però solo una specialità come nel caso dei teutonici (citofonare Minerva-Fabienne Hase e Hocke-Kunkel) o del team d’Oltremanica (Lilah Fear-Lewis Gibson).

La compagine tricolore vanta invece una spedizione agguerrita su ogni campo: nella categoria maschile a suonare la carica ci sarà Daniel Grassl, pronto a battagliare proprio con i citati Aymoz e Siao Him Fa. A lui si aggiunge l’esperienza di Matteo Rizzo e la freschezza di Nikolaj Memola. Nelle coppie d’artistico spazio a Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Ambrosini, in più occasioni sul podio in passato, mentre nella danza ci saranno i detentori del titolo Charlène Guignard-Marco Fabbri. Impossibile dimenticare poi le ragazze del singolo femminile, Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann, partite alla volta dell’Estonia con ambizioni di medaglia, specie osservando il livello generale e l’ottima condotta avuto nella prima parte di stagione. Abbiamo uno status da far rispettare. Avanti, Italia!