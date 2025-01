L’Italia da record nel ranking ATP: il Paese più rappresentato in top-100! Passaro si aggiunge al club

L’Italia raggiungerà uno storico primato nella giornata di lunedì 27 gennaio 2025, quando verrà aggiornato il ranking ATP al termine degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il Bel Paese, infatti, avrà ben undici giocatori nella top-100 della classifica mondiale e sarà la Nazione più rappresentata nell’elite del tennis internazionale: non era mai successo in passato per il movimento tricolore.

Jannik Sinner è il numero 1 del mondo, Lorenzo Musetti è virtualmente 15mo, Matteo Berrettini occupa la 32ma piazza appena davanti a Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi si trova in 39ma posizione, Luciano Darderi è sceso al 46mo posto, Lorenzo Sonego è il numero 50, Luca Nardi stazione all’82ma casella, Lorenzo Fognini stazione all’88mo posto e precede l’immediato inseguitore Francesco Passaro (per la prima volta in top-100), mentre Mattia Bellucci è 98.

Alcune posizioni dei nostri portacolori potrebbero mutare (in meglio o in peggio) nei prossimi dieci giorni a livello virtuale, ma nessuno uscirà dalla top-100. Ricordiamo che a Melbourne sono ancora in corsa Sinner, Musetti e Sonego, attesi dai rispettivi impegni di terzo turno contro lo statunitense Marcos Giron, l’americano Ben Shelton e l’ungherese Fabian Marozsan (scenderanno in campo nella giornata di sabato 18 gennaio). L’Italia non aveva mai avuto undici giocatori in top-100 e in questa occasione si lascerà alle spalle Francia (dieci), USA e Australia (9) e Argentina (8).