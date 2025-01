Lara Colturi miglior tempo in seconda manche a Courchevel. Ma Marta Rossetti era stata di gran lunga la più veloce per 2 intermedi…

A Courchevel, in Francia, è andata in scena l’ultima gara femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino prima dei Mondiali: nello slalom si è imposta la croata Zrinka Ljutic, davanti alla svedese Sara Hector, seconda a 1″26, ed alla tedesca Lena Duerr, terza a 1″28. La miglior italiana è stata Martina Peterlini, 15ma a 2″58.

Il miglior tempo nella seconda manche è stato fatto segnare da Lara Colturi (Albania), scesa per 17ma, che con una run da 52″73 è risalita dal 14° posto della prima run al 6° finale. Per Martina Peterlini, invece, scesa per 14ma, 14° parziale complessivo.

In casa Italia, però, i rimpianti sono tutti per Marta Rossetti, la quale aveva fatto segnare i migliori riscontri sia nel primo che nel secondo settore: l’azzurra, partita per decima dopo il 20° posto della prima manche, aveva fatto segnare un crono migliore di Colturi di 0″20 dopo il primo intermedio e di 0″36 nel secondo, per poi uscire.