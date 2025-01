Kyrgios ha seri problemi: attacca il figlio di Hewitt per essersi allenato con Sinner

Nick Kyrgios continua una crociata insensata, illogica e riprovevole contro Jannik Sinner. Il tennista australiano non perde l’occasione per attaccare il numero 1 del mondo, insistendo continuamente sulla doppia positività al Clostebol riscontrata lo scorso marzo. Il fuoriclasse altoatesino è stato assolto dall’ITIA (il tribunale indipendente), la WADA ha però fatto ricorso al TAS per presunta negligenza dell’atleta e nei prossimi mesi si svolgerà un processo.

Il 29enne, tornato in campo dopo una lunga inattività e subito sconfitto in singolare a Brisbane (dove ha tra l’altro giocato in doppio insieme a Novak Djokovic), continua a puntare il dito nei confronti del vincitore di Australian Open e US Open, facendo leva su qualsiasi pretesto. Jannik Sinner ha svolto una sessione di allenamento sul cemento di Melbourne ed ecco che Nick Kyrgios è andato a punzecchiare lo sparring partner dell’azzurro sul suo profilo Instagram.

L’australiano ha infatti scritto tre messaggi al suo connazionale Cruz Hewitt, classe 2008 figlio del grande Lleyton (ex numero 1 del ranking ATP) che oggi si è allenato con il nostro portacolori. Kyrgios ha iniziato con un “thought we were boys” (possiamo tradurre con un “credevo fossimo sulla stessa lunghezza d’onda“), ha poi proseguito con un “love ya Cruz but this is wild” (“ti voglio bene Cruz, ma questo è così brutto“) e ha poi chiuso con un non facilmente interpretabile “cooked post”. Attenzione anche alle emoticon: prima dei cuori infranti, poi una faccina con la lacrimuccia e infine una siringa.