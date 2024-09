Karate, spedizione azzurra agrodolce nella tappa di Salisburgo della Serie A

Si può definire in maniera “agrodolce” la spedizione azzurra nella tappa di Salisburgo (Austria) valevole per la Serie A 2024 di karate. L’ultima tappa del circuito ha visto risultati contrastanti. Vittorie e medaglie ma anche passi falsi inaspettati.

La giornata di venerdì, per esempio, ha visto solamente Carola Casale (Centro Sportivo Esercito) salire sul podio. Dopo un percorso di primo livello con 3 vittorie consecutive, l’azzurra è stata sconfitta ai quarti di finale e ha interrotto il suo sogno di puntare alla finale per la medaglia d’oro. A questo punto Carola Casale si è rimboccata le maniche per i ripescaggi, nei quali ha avuto la meglio della spagnola Sabrina Savoy Medero e poi, nella finale per la medaglia di bronzo, ha piegato la brasiliana Nicole Mota con il risultato di 40.90 a 30.90.

Si confidava nel sabato austriaco, invece ancora poche soddisfazioni per gli azzurri. Non arriva che un terzo posto per la squadra del Master Rapid (kata femminile). Elisa Vielmi, Giada Noris e Chiara Brambilla, al termine di un ottimo percorso, si sono fermate solamente al cospetto del Portogallo in semifinale (dopo le vittorie contro Spagna e Svizzera nei primi turni). Nella finale di consolazione, successo sulla Francia per 38.70 a 38.60.

Il meglio è arrivato nella giornata di ieri. Pamela Bodei (Carabinieri) ha fatto sua la medaglia d’oro nella categoria dei 68 kg. La nostra portacolori ha vinto la bellezza di 6 incontri per aggiudicarsi il primato. L’azzurra è arrivata poi in semifinale e ha avuto la meglio della francese Sombe 7-0 quindi in finale ha regolato la croata Becirovic 4-1. Daniele De Vivo, infine, ha conquistato l’argento nella categoria dei 75 kg. L’azzurro ha vinto 5 incontri, fino alla semifinale contro l’ucraino Pashchenko chiusa con un netto 6-1. Nella finalissima, invece, ha avuto la meglio il belga Quentin Mahauden.