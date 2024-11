Karate: l’Italia rimane giù dal podio nella giornata finale dei Mondiali a squadre

Nella giornata finale dei Campionati Mondiali a squadre 2024 di karate, tenutisi a Pamplona (in Spagna), l’Italia non riesce a sorridere. Le rappresentative azzurre infatti sfiorano tutte il podio, nel primo torneo WKF destinato ai team, senza però trovare le medaglie all’interno della Navarra Arena.

Il Kata maschile, con il trio Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice, paga dazio alla Spagna perdendo contro gli iberici con lo score di 45.2 a 42.7; in un tabellone che ha visto vincere il Giappone.

La lineup di Kumite femminile, nella formazione che ha compreso Clio Ferracuti, Viola Lallo e Anna Pia Desiderio, senza dimenticare Bodei e Angelucci, quest’ultime due in panchina, è stata superata anche in questo caso dalla Spagna, che si è imposta 2-0, in una categoria vinta ancora una volta dal Giappone.

Lo spauracchio spagnolo ha preso il sopravvento anche nel Kata femminile: Terryana D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi sono state battute dalle “Furie Rosse” con il punteggio di 43.4 a 41.9. Oro al solito Giappone, argento al Portogallo.

Infine il Kumite Maschile. Andrea Minardi, Matteo Avanzini, Matteo Fiore e Lorenzo Pietromarchi, senza dimenticare anche Daniele De Vivo, Luca Maresca, Amhed El Sharaby e Michele Martina, che oggi non hanno combattuto, hanno ceduto per 3-1 al Giappone, con l’oro iridato che invece è andato all’Egitto.