Juventus e Milan inciampano, Torino e Cagliari pareggiano in rimonta. L’Atalanta frena

Oggi si sono giocate quattro partite valide per la 20ma giornata della Serie A. C’era grande attesa per il derby della Mole, finita con un pareggio per 1-1: la Juventus è passata in vantaggio all’ottavo minuto con Yildiz su invito di Savona, poi Vlasic ha segnato nel recupero del primo tempo. La prima parte della ripresa è stata caratterizzata dalle espulsioni di Vanoli e Thiago Motta, il risultato però non è cambiato: quarto pareggio nelle ultime cinque uscite per i bianconeri che si trovano al quinto posto a -3 dalla Lazio con una partita giocata in meno, mentre il Torino ottiene il terzo pareggio di fila ed è undicesimo in graduatoria.

L’Atalanta è incappata nel secondo pareggio consecutivo: dopo quello contro la Lazio, arriva uno 0-0 con l’Udinese e ora gli orobici sono a -2 dalla capolista Napoli (a parità di incontri disputati) in vista dello scontro diretto della prossima settimana. Il Lecce ha vinto per 3-1 sul campo dell’Empoli, imponendosi in una cruciale sfida salvezza: Tete Morente e Krstovic hanno marcato un micidiale uno-due nei primi undici minuti, Cacace ha accorciato le distanze al 47′ e la doppietta di Krstovic ha chiuso i conti nel recupero.

In serata il Milan, fresco del trionfo nella Supercoppa Italiana, è andato a caccia della vittoria casalinga contro il Cagliari, ma i sardi hanno fornito una buona prestazione e l’incontro si è chiuso in parità (1-1). Morata ha portato in vantaggio i rossoneri al 51′, quattro minuti più tardi Zortea è andato a segno riprendendo i padroni di casa. Di seguito i risultati delle partite di oggi e la classifica della Serie A.

RISULTATI SERIE A CALCIO

Empoli-Lecce 1-3

Udinese-Atalanta 0-0

Torino-Juventus 1-1

Milan-Cagliari 1-1

CLASSIFICA SERIE A CALCIO

Napoli 44 punti (19 partite disputate), Atalanta 42 (19), Inter 40 (17), Lazio 36 (20), Juventus 33 (19), Fiorentina 32 (18), Bologna 28 (17), Milan 28 (18), Udinese 26 (20), Roma 23 (19), Torino 22 (20), Genoa 20 (19), Empoli 20 (20), Lecce 20 (20), Parma 19 (19), Como 19 (19), Verona 19 (19), Cagliari 18 (20), Venezia 14 (19), Monza 10 (19).