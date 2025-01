Musetti punta alla tripletta in Coppa Davis: “Saremo ancor più agguerriti in casa e da favoriti”

Lorenzo Musetti è reduce dalla miglior stagione della carriera, in un 2024 che gli ha regalato diverse soddisfazioni tra cui il bronzo olimpico a Parigi e la semifinale di Wimbledon oltre al secondo trionfo consecutivo in Coppa Davis a Malaga. Il toscano è stato dunque invitato al Quirinale, insieme ad altri protagonisti della Davis e della BJK Cup, per la cerimonia odierna in cui sono stati celebrati i tanti successi del tennis italiano ottenuti l’anno scorso.

“Il Presidente ci ha fatto notare quei tre gradini della Coppa Davis, dicendo ironicamente di riprovarci. Noi speriamo che, giocando quest’anno le fasi finali a Bologna in casa da favoriti, possa essere il momento giusto per rendere ancora più orgoglioso il presidente. Sono consapevole del fatto che tutti i ragazzi, anche quelli che oggi non sono presenti qua, danno il 110% per questa maglia, quindi saremo ancor più agguerriti per riconquistare questa meravigliosa coppa“, le parole del carrarino al termine della cerimonia.

“È la seconda volta che vengo al Quirinale, ma è come se fosse una prima volta perché credo che non ci si faccia mai l’abitudine a entrare in luogo del genere e incontrare il Presidente, poi ricevere i complimenti per la Davis e per la medaglia è una cosa che personalmente mi inorgoglisce parecchio“, spiega il numero 17 del ranking mondiale ai microfoni di Sky Sport e SuperTennis.

“Peccato davvero per l’Australian Open, con Shelton è stata una partita difficile: sono quei match che girano un po’ male, si era aperto un pochino il tabellone e c’era la possibilità di un quarto di finale tutto italiano, e poi pure la semifinale. Sarebbe stato un inizio di stagione strepitoso, ma l’obiettivo sicuramente è quello di entrare in top10“, aggiunge Musetti.