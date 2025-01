Coppa Davis, Volandri affamato: “Abbiamo un nuovo stimolo per vincerla ancora”

A margine della cerimonia ufficiale andata in scena stamattina al Quirinale per celebrare gli storici traguardi raggiunti dal tennis italiano nel 2024, Filippo Volandri ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando l’incontro odierno con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e fissando già i prossimi obiettivi della squadra azzurra di Coppa Davis.

“Ci sono gli allenatori, saluto i capitani Filippo Volandri e Tathiana Garbin con grande riconoscenza per l’opera fatta. Ogni volta guardo con curiosità le espressioni con cui vi rivolgete agli atleti ai cambi di campo. Il vostro è un lavoro prezioso”, le parole del Capo dello Stato durante il suo lungo discorso. “Mi è piaciuto il passaggio tra tecnico e psicologico ai cambi di campo, perché ha capito che c’è tanto lavoro mentale da fare. È stata una grandissima emozione. Il Presidente non è solo un appassionato, ma è anche competente: siamo sicuri che non si è perso neanche un passaggio sia della Coppa Davis che della Billie Jean King Cup“, il commento di Volandri a Sky dopo la cerimonia.

“Siamo orgogliosi di essere tornati ‘sul luogo del delitto’, ci eravamo dati appuntamento ma non pensavamo che sarebbe stato così veloce. Ora lo stimolo è quello di vincere la Davis in Italia, avendo l’opportunità nei prossimi tre anni di avere la fase finale in casa, quindi l’obiettivo è vincere qui per condividere realmente il successo con tutti gli italiani“, prosegue l’ex tennista toscano in vista delle prossime edizioni del torneo.

Sul record degli 11 giocatori italiani nella top100 del ranking ATP: “È qualcosa di straordinario, strepitoso. Il motivo per cui in queste settimane sono stato tanto al centro tecnico federale di Tirrenia è proprio perché stiamo lavorando ancora una volta con i più giovani per dare continuità a questo sistema che funziona. Ci rimbocchiamo le mani e proveremo a fare ancora meglio, se possibile”