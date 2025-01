Berrettini e il dono della FITP a Mattarella: cosa è stato regalato al Presidente

Stamattina si è svolta al Quirinale la tanto attesa cerimonia per celebrare i grandi risultati ottenuti dal tennis italiano nel 2024, ed in particolare le vittorie delle squadre azzurre in Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il presidente della FITP Angelo Binaghi e alcuni dei protagonisti principali delle imprese della scorsa stagione.

Matteo Berrettini è intervenuto in rappresentanza del team tricolore di Davis: “È un’emozione grandissima. Lo scorso anno ero qui in vesti diverse, grazie a questi ragazzi e ragazze ho preso l’ispirazione per tornare e portare a casa nuovamente questa grande coppa. Per me è difficile parlare perché mi frullano in testa tante emozioni. Sono felice, sono uscito da un momento difficile con tanti infortuni. Devo ringraziare la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso”.

Il romano ha fatto riferimento anche al numero 1 del mondo Jannik Sinner, assente al Quirinale dopo la lunga e trionfale trasferta australiana: “C’è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino (ride, ndr), grazie a loro siamo riusciti a riportare questa Coppa al Quirinale. Devo ringraziare Filippo Volandri per la fiducia che mi ha sempre dimostrato e Tathiana Garbin perché ci ha dimostrato che lottare fino alla fine vale sempre la pena e dalle ragazze abbiamo preso tanta energia”.

Al termine della cerimonia Berrettini, insieme alla stella del movimento azzurro femminile Jasmine Paolini (numero 4 WTA, finalista in carica a Wimbledon e oro olimpico in doppio a Parigi 2024), hanno consegnato al Capo dello Stato un quadro della FITP che raffigura le vittorie collezionate nel 2024 dall’Italia nel tennis e nel padel, firmato da tutti i giocatori che hanno trionfato.