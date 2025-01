Jasmine Paolini salva la top5 nonostante l’eliminazione agli Australian Open. Ma può perdere una posizione

Il torneo di singolare femminile degli Australian Open 2025 di tennis resta orfana di rappresentanti azzurre: Jasmine Paolini, accreditata a Melbourne della quarta testa di serie, è uscita al terzo turno contro l’ucraina Elina Svitolina.

La tennista italiana era arrivata in Australia forte del numero 4 del ranking WTA nell’ultimo aggiornamento, rilasciato lunedì scorso: Jasmine Paolini, che non ha confermato il risultato dello scorso anno, nella peggiore delle ipotesi, al termine della manifestazione scivolerà al quinto posto della classifica mondiale.

La toscana lo scorso anno si era spinta fino agli ottavi, guadagnando 240 punti, che scarterà lunedì 27 gennaio: con l’eliminazione ai sedicesimi, invece, Paolini ne riconquisterà 130, lasciandone 110 sul piatto, scendendo da quota 5399 a quota 5289.

Al momento l’azzurra conferma la quarta posizione virtuale, ma potrebbe ancora essere scavalcata dalla kazaka Elena Rybakina, la quale, per riuscirci, dovrebbe arrivare almeno in semifinale. In questo caso, infatti, salirebbe a quota 5433, superando la numero 1 d’Italia.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 27 GENNAIO

Ranking ufficiale lunedì 13 gennaio: 5399 punti, 4° posto.

Punti da scartare lunedì 27 gennaio: 240 (ottavi Australian Open 2024).

Punti da incamerare lunedì 27 gennaio: 130 (sedicesimi Australian Open 2025).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 5289 punti, 4° posto virtuale (sarà quinta se la kazaka Elena Rybakina dovesse raggiungere almeno le semifinali, portandosi a quota 5433).